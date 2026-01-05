Tokyo Financial Exchange Trading Volume In Dec 2025 And Year 2025

(1) FX Daily Futures contracts(Click 365)
The total trading volume of FX Daily Futures contracts (Click 365) was 1,580,899 ( -0.7% MoM / +3.2% YoY ) and its average daily trading volume was 68,736 . See the TABLE 1 for the composition of the trading volume.
|Items
（Top 10 items in the current month）
|Dec 2025
|Trading Volume
|一Daily Average
|Change on Previous Month
|Year on Year Change
|Click 365
|1,580,899
|68,736
|-0.7%
|3.2%
|Turkish Lira -Japanese Yen
|434,553
|18,894
|8.4%
|23.7%
|U.S. Dollar-Japanese Yen
|374,678
|16,290
|-6.5%
|-12.1%
|Mexican Peso-Japanese Yen
|230,408
|10,018
|-10.8%
|6.9%
|Australian Dollar-Japanese Yen
|137,746
|5,989
|20.8%
|15.4%
|South African Rand-Japanese Yen
|114,692
|4,987
|-3.3%
|-1.1%
|British Pound-Japanese Yen
|56,154
|2,441
|-18.3%
|-21.7%
|Euro-Japanese Yen
|45,870
|1,994
|17.4%
|0.5%
|New Zealand Dollar-Japanese Yen
|32,335
|1,406
|-17.6%
|-21.8%
|Hungarian Forint-Japanese Yen
|30,151
|1,311
|-17.0%
|-
|Euro-U.S. Dollar
|25,795
|1,122
|43.1%
|-51.0%
|Other Currency pairs
|98,517
|4,284
|0.1%
|7.1%
|Items
(Top 5 items in the current month)
|Dec 2025
|Trading value
|Total swap points
|Click 365
|1,515,308,965,765
|Turkish Lira -Japanese Yen
|15,861,184,500
|879
|U.S. Dollar-Japanese Yen
|586,933,087,000
|5,538
|Mexican Peso-Japanese Yen
|200,454,960,000
|4,897
|Australian Dollar-Japanese Yen
|143,985,893,800
|3,312
|South African Rand-Japanese Yen
|108,555,978,000
|4,384
(2) Equity Index Daily Futures contracts (Click kabu 365)
The total trading volume of Equity Index Daily Futures contracts (Click kabu 365) was 3,623,967 ( -10.4% MoM / -11.6% YoY ) and its average daily trading volume was 174,115 .See the TABLE 2 for the composition of the trading volume.
|Items
|Dec 2025
|Trading Volume
|Daily Average
|Change on Previous Month
|Year on Year Change
|Click kabu 365
|3,623,967
|174,115
|-10.4%
|-11.6%
|Nikkei 225 Daily Futures contract with Reset Date/26
|679,830
|29,558
|-5.5%
|-
|DJIA Daily Futures contract with Reset Date/26
|944,542
|42,934
|45.8%
|-
|DAX® Daily Futures contract with Reset Date/26
|13,590
|715
|46.3%
|-
|FTSE 100 Daily Futures contract with Reset Date/26
|16,067
|765
|114.0%
|-
|Gold ETF Daily Futures contract with Reset Date26
|92,202
|4,191
|33.8%
|-
|WTI ETF Futures contract with Reset Date26
|92,750
|4,216
|13.6%
|-
|NASDAQ-100 Daily Futures contract with Reset Date26
|808,195
|36,736
|-2.1%
|-
|Russell2000 Daily Futures contract with Reset Date26
|153,711
|6,987
|243.5%
|-
|Silver ETF Daily Futures contract with Reset Date26
|44,084
|2,004
|179.6%
|-
|Platinum ETF Daily Futures contract with Reset Date26
|18,537
|843
|309.0%
|-
|Nikkei 225 Micro Daily Futures contract with Reset Date/26
|516,897
|22,474
|9.3%
|-
|Nikkei 225 Daily Futures contract with Reset Date/25
|64,859
|7,207
|-83.0%
|-93.0%
|DJIA Daily Futures contract with Reset Date/25
|47,045
|3,360
|-70.0%
|-96.1%
|DAX® Daily Futures contract with Reset Date/25
|191
|14
|-81.2%
|-99.0%
|FTSE 100 Daily Futures contract with Reset Date/25
|464
|33
|-21.6%
|-91.7%
|Gold ETF Daily Futures contract with Reset Date25
|7,974
|570
|-50.4%
|-90.2%
|WTI ETF Futures contract with Reset Date25
|6,196
|443
|-54.9%
|-85.9%
|NASDAQ-100 Daily Futures contract with Reset Date25
|32,448
|2,318
|-87.2%
|-96.5%
|Russell2000 Daily Futures contract with Reset Date25
|7,887
|563
|-12.5%
|-93.4%
|Silver ETF Daily Futures contract with Reset Date25
|5,514
|394
|-33.6%
|-88.4%
|Platinum ETF Daily Futures contract with Reset Date25
|2,439
|174
|-14.5%
|-79.4%
|Nikkei 225 Micro Daily Futures contract with Reset Date/25
|68,545
|7,616
|-77.6%
|-84.5%
|Items
|Dec 2025
|Trading value
|Total Dividends
|Total Interests
|Click kabu 365
|5,609,537,400,584
|10,102
|-41,390
|Nikkei 225 Daily Futures contract with Reset Date/26
|3,435,045,024,000
|5,884
|-2,785
|DJIA Daily Futures contract with Reset Date/26
|454,286,920,320
|808
|-2,074
|DAX® Daily Futures contract with Reset Date/26
|33,389,271,000
|-
|-6,088
|FTSE 100 Daily Futures contract with Reset Date/26
|15,962,564,500
|920
|-4,537
|Gold ETF Daily Futures contract with Reset Date26
|584,210,312,400
|-
|-5,313
|WTI ETF Futures contract with Reset Date26
|27,732,250,000
|-
|-246
|NASDAQ-100 Daily Futures contract with Reset Date26
|204,150,057,000
|175
|-1,072
|Russell2000 Daily Futures contract with Reset Date26
|38,146,458,870
|369
|-1,096
|Silver ETF Daily Futures contract with Reset Date26
|43,785,551,320
|-
|-758
|Platinum ETF Daily Futures contract with Reset Date26
|52,207,606,800
|-
|-2,226
|Nikkei 225 Micro Daily Futures contract with Reset Date/26
|261,103,799,889
|588
|-265
|Nikkei 225 Daily Futures contract with Reset Date/25
|327,777,928,300
|-
|-890
|DJIA Daily Futures contract with Reset Date/25
|22,623,940,500
|732
|-1,302
|DAX® Daily Futures contract with Reset Date/25
|461,341,400
|-
|-3,551
|FTSE 100 Daily Futures contract with Reset Date/25
|456,065,600
|313
|-2,790
|Gold ETF Daily Futures contract with Reset Date25
|49,573,560,600
|-
|-3,114
|WTI ETF Futures contract with Reset Date25
|1,782,589,200
|-
|-147
|NASDAQ-100 Daily Futures contract with Reset Date25
|8,155,155,840
|112
|-668
|Russell2000 Daily Futures contract with Reset Date25
|1,979,321,520
|201
|-692
|Silver ETF Daily Futures contract with Reset Date25
|5,212,384,200
|-
|-442
|Platinum ETF Daily Futures contract with Reset Date25
|6,855,053,400
|-
|-1,252
|Nikkei 225 Micro Daily Futures contract with Reset Date/25
|34,640,243,925
|-
|-82
(3) Interest Rate Futures contracts
The trading volume of Interest Rate Futures contracts was 47,251 ( -5.7% MoM / -51.9% YoY ) and its average daily volume was 2,148 . See the TABLE 3 for the composition of the trading volume.
|Items
|Dec 2025
|Trading Volume
|Daily Average
|Change on Previous Month
|Year on Year Change
|Total of Interest Rate Futures contracts
|47,251
|2,148
|-5.7%
|-51.9%
|Three-month TONA Futures
|47,251
|2,148
|-5.7%
|-51.9%
|Options on Three-month TONA futures
|-
|-
|-
|-
|Put
|-
|-
|-
|-
|Call
|-
|-
|-
|-
(4) Total all products
Combined trading volume for all TFX products was 5,252,117 ( -60.3% YoY ) and its average daily trading volume was 244,999 .
FX clearing transactions were delisted on September 30, 2025. ALL products excluding FX clearing transactions increased -7.7% month-on-month and -8.4% year-on-year.
２．Trading Volume from Jan 2025 through Dec 2025
Combined trading volume for all TFX products was 98,076,683 ( -49.8% YoY ) and its average daily trading volume was 510,355 .
FX clearing transactions were delisted on September 30, 2025. ALL products excluding FX clearing transactions increased -6.4% year-on-year.
The trading volume of Interest Rate Futures contracts was 1,174,179 ( -11.0% YoY ) and its average daily trading volume was 4,832 .
The total trading volume of FX Daily Futures contracts (Click 365) was 19,843,027 ( -23.6% YoY ) and its average daily trading volume was 76,461 .
The total trading volume of Equity Index Daily Futures contracts (Click Kabu 365) was 52,112,450 ( +2.5% YoY ) and its average daily trading volume was 299,803 .
The total trading volume of FX Clearing was 24,947,027 and its average daily trading volume was 129,259 .
|Items
（Top 10 items in the current year）
|Trading Volume from Jan 2025 through Dec 2025
|Trading Volume
|Daily Average
|Year on Year Change
|Total
|98,076,683
|510,355
|-49.8%
|Total of Interest Rate Futures contracts
|1,174,179
|4,832
|-11.0%
|Three-month TONA futures
|1,174,179
|4,832
|-11.0%
|Options on Three-month TONA futures
|-
|-
|-
|Put
|-
|-
|-
|Call
|-
|-
|-
|The total trading volume of Click 365
|19,843,027
|76,461
|-23.6%
|U.S. Dollar-Japanese Yen
|6,003,872
|23,092
|-24.2%
|Turkish Lira -Japanese Yen
|3,719,128
|14,304
|-2.8%
|Mexican Peso-Japanese Yen
|2,470,931
|9,504
|-50.1%
|South African Rand-Japanese Yen
|1,400,150
|5,385
|-28.3%
|Australian Dollar-Japanese Yen
|1,371,894
|5,277
|-33.3%
|British Pound-Japanese Yen
|1,118,605
|4,302
|-5.1%
|Euro-Japanese Yen
|683,023
|2,627
|-22.1%
|Euro-U.S. Dollar
|519,136
|1,997
|56.3%
|New Zealand Dollar-Japanese Yen
|503,455
|1,936
|-44.3%
|Hungarian Forint-Japanese Yen
|345,183
|1,421
|-
|Other Currency pairs
|1,707,650
|6,616
|-13.2%
|The total trading volume of Click Kabu 365
|52,112,450
|299,803
|2.5%
|Nikkei 225 Daily Futures contract with Reset Date/26
|2,364,089
|30,309
|-
|DJIA Daily Futures contract with Reset Date/26
|2,377,775
|30,880
|-
|DAX® Daily Futures contract with Reset Date/26
|35,862
|485
|-
|FTSE 100 Daily Futures contract with Reset Date/26
|28,266
|372
|-
|Gold ETF Daily Futures contract with Reset Date26
|491,342
|6,381
|-
|WTI ETF Futures contract with Reset Date26
|269,495
|3,500
|-
|NASDAQ-100 Daily Futures contract with Reset Date26
|2,296,299
|29,822
|-
|Russell2000 Daily Futures contract with Reset Date26
|301,478
|3,915
|-
|Silver ETF Daily Futures contract with Reset Date26
|269,557
|3,501
|-
|Platinum ETF Daily Futures contract with Reset Date26
|47,785
|621
|-
|Nikkei 225 Micro Daily Futures contract with Reset Date/26
|1,636,204
|20,977
|-
|Nikkei 225 Daily Futures contract with Reset Date/25
|9,577,448
|38,933
|-
|DJIA Daily Futures contract with Reset Date/25
|10,828,907
|43,316
|-
|DAX® Daily Futures contract with Reset Date/25
|328,400
|1,324
|-
|FTSE 100 Daily Futures contract with Reset Date/25
|74,325
|302
|-
|Gold ETF Daily Futures contract with Reset Date25
|1,389,729
|5,559
|-
|WTI ETF Futures contract with Reset Date25
|854,473
|3,418
|-
|NASDAQ-100 Daily Futures contract with Reset Date25
|10,405,911
|41,624
|-
|Russell2000 Daily Futures contract with Reset Date25
|1,090,582
|4,362
|-
|Silver ETF Daily Futures contract with Reset Date25
|696,979
|2,788
|-
|Platinum ETF Daily Futures contract with Reset Date25
|229,221
|917
|-
|Nikkei 225 Micro Daily Futures contract with Reset Date/25
|6,518,323
|26,497
|-
|The total trading volume of FX Clearing
|24,947,027
|129,259
|-78.7%