Tokyo Financial Exchange Trading Volume In Dec 2025 And Year 2025

Date 05/01/2026

(1) FX Daily Futures contracts(Click 365)

The total trading volume of FX Daily Futures contracts (Click 365) was 1,580,899 ( -0.7% MoM / +3.2% YoY ) and its average daily trading volume was 68,736 . See the TABLE 1 for the composition of the trading volume.

[TABLE 1]
Items
（Top 10 items in the current month）		Dec 2025
Trading Volume一Daily AverageChange on Previous MonthYear on Year Change
  Click 365 1,580,899 68,736 -0.7% 3.2%
  Turkish Lira -Japanese Yen 434,553 18,894 8.4% 23.7%
U.S. Dollar-Japanese Yen 374,678 16,290 -6.5% -12.1%
Mexican Peso-Japanese Yen 230,408 10,018 -10.8% 6.9%
Australian Dollar-Japanese Yen 137,746 5,989 20.8% 15.4%
South African Rand-Japanese Yen 114,692 4,987 -3.3% -1.1%
British Pound-Japanese Yen 56,154 2,441 -18.3% -21.7%
Euro-Japanese Yen 45,870 1,994 17.4% 0.5%
New Zealand Dollar-Japanese Yen 32,335 1,406 -17.6% -21.8%
Hungarian Forint-Japanese Yen 30,151 1,311 -17.0% -
Euro-U.S. Dollar 25,795 1,122 43.1% -51.0%
Other Currency pairs 98,517 4,284 0.1% 7.1%
Items
(Top 5 items in the current month)		Dec 2025
Trading valueTotal swap points
  Click 365 1,515,308,965,765  
  Turkish Lira -Japanese Yen 15,861,184,500 879
U.S. Dollar-Japanese Yen 586,933,087,000 5,538
Mexican Peso-Japanese Yen 200,454,960,000 4,897
Australian Dollar-Japanese Yen 143,985,893,800 3,312
South African Rand-Japanese Yen 108,555,978,000 4,384



(2) Equity Index Daily Futures contracts (Click kabu 365)

The total trading volume of Equity Index Daily Futures contracts (Click kabu 365) was 3,623,967 ( -10.4% MoM / -11.6% YoY ) and its average daily trading volume was 174,115 .See the TABLE 2 for the composition of the trading volume.

[TABLE 2]
ItemsDec 2025
Trading VolumeDaily AverageChange on Previous MonthYear on Year Change
  Click kabu 365 3,623,967 174,115 -10.4% -11.6%
  Nikkei 225 Daily Futures contract with Reset Date/26 679,830 29,558 -5.5% -
DJIA Daily Futures contract with Reset Date/26 944,542 42,934 45.8% -
DAX® Daily Futures contract with Reset Date/26 13,590 715 46.3% -
FTSE 100 Daily Futures contract with Reset Date/26 16,067 765 114.0% -
Gold ETF Daily Futures contract with Reset Date26 92,202 4,191 33.8% -
WTI ETF Futures contract with Reset Date26 92,750 4,216 13.6% -
NASDAQ-100 Daily Futures contract with Reset Date26 808,195 36,736 -2.1% -
Russell2000 Daily Futures contract with Reset Date26 153,711 6,987 243.5% -
Silver ETF Daily Futures contract with Reset Date26 44,084 2,004 179.6% -
Platinum ETF Daily Futures contract with Reset Date26 18,537 843 309.0% -
Nikkei 225 Micro Daily Futures contract with Reset Date/26 516,897 22,474 9.3% -
Nikkei 225 Daily Futures contract with Reset Date/25 64,859 7,207 -83.0% -93.0%
DJIA Daily Futures contract with Reset Date/25 47,045 3,360 -70.0% -96.1%
DAX® Daily Futures contract with Reset Date/25 191 14 -81.2% -99.0%
FTSE 100 Daily Futures contract with Reset Date/25 464 33 -21.6% -91.7%
Gold ETF Daily Futures contract with Reset Date25 7,974 570 -50.4% -90.2%
WTI ETF Futures contract with Reset Date25 6,196 443 -54.9% -85.9%
NASDAQ-100 Daily Futures contract with Reset Date25 32,448 2,318 -87.2% -96.5%
Russell2000 Daily Futures contract with Reset Date25 7,887 563 -12.5% -93.4%
Silver ETF Daily Futures contract with Reset Date25 5,514 394 -33.6% -88.4%
Platinum ETF Daily Futures contract with Reset Date25 2,439 174 -14.5% -79.4%
Nikkei 225 Micro Daily Futures contract with Reset Date/25 68,545 7,616 -77.6% -84.5%
ItemsDec 2025
Trading valueTotal DividendsTotal Interests
  Click kabu 365 5,609,537,400,584 10,102 -41,390
  Nikkei 225 Daily Futures contract with Reset Date/26 3,435,045,024,000 5,884 -2,785
DJIA Daily Futures contract with Reset Date/26 454,286,920,320 808 -2,074
DAX® Daily Futures contract with Reset Date/26 33,389,271,000 - -6,088
FTSE 100 Daily Futures contract with Reset Date/26 15,962,564,500 920 -4,537
Gold ETF Daily Futures contract with Reset Date26 584,210,312,400 - -5,313
WTI ETF Futures contract with Reset Date26 27,732,250,000 - -246
NASDAQ-100 Daily Futures contract with Reset Date26 204,150,057,000 175 -1,072
Russell2000 Daily Futures contract with Reset Date26 38,146,458,870 369 -1,096
Silver ETF Daily Futures contract with Reset Date26 43,785,551,320 - -758
Platinum ETF Daily Futures contract with Reset Date26 52,207,606,800 - -2,226
Nikkei 225 Micro Daily Futures contract with Reset Date/26 261,103,799,889 588 -265
Nikkei 225 Daily Futures contract with Reset Date/25 327,777,928,300 - -890
DJIA Daily Futures contract with Reset Date/25 22,623,940,500 732 -1,302
DAX® Daily Futures contract with Reset Date/25 461,341,400 - -3,551
FTSE 100 Daily Futures contract with Reset Date/25 456,065,600 313 -2,790
Gold ETF Daily Futures contract with Reset Date25 49,573,560,600 - -3,114
WTI ETF Futures contract with Reset Date25 1,782,589,200 - -147
NASDAQ-100 Daily Futures contract with Reset Date25 8,155,155,840 112 -668
Russell2000 Daily Futures contract with Reset Date25 1,979,321,520 201 -692
Silver ETF Daily Futures contract with Reset Date25 5,212,384,200 - -442
Platinum ETF Daily Futures contract with Reset Date25 6,855,053,400 - -1,252
Nikkei 225 Micro Daily Futures contract with Reset Date/25 34,640,243,925 - -82



(3) Interest Rate Futures contracts

The trading volume of Interest Rate Futures contracts was 47,251 ( -5.7% MoM / -51.9% YoY ) and its average daily volume was 2,148 . See the TABLE 3 for the composition of the trading volume.

[TABLE 3]
ItemsDec 2025
Trading VolumeDaily AverageChange on Previous MonthYear on Year Change
  Total of Interest Rate Futures contracts 47,251 2,148 -5.7% -51.9%
  Three-month TONA Futures 47,251 2,148 -5.7% -51.9%
  Options on Three-month TONA futures - - - -
  Put - - - -
Call - - - -

(4) Total all products

Combined trading volume for all TFX products was 5,252,117 ( -60.3% YoY ) and its average daily trading volume was 244,999 .
FX clearing transactions were delisted on September 30, 2025. ALL products excluding FX clearing transactions increased -7.7% month-on-month and -8.4% year-on-year.




２．Trading Volume from Jan 2025 through Dec 2025

Combined trading volume for all TFX products was 98,076,683 ( -49.8% YoY ) and its average daily trading volume was 510,355 .
FX clearing transactions were delisted on September 30, 2025. ALL products excluding FX clearing transactions increased -6.4% year-on-year.


The trading volume of Interest Rate Futures contracts was 1,174,179 ( -11.0% YoY ) and its average daily trading volume was 4,832 .

The total trading volume of FX Daily Futures contracts (Click 365) was 19,843,027 ( -23.6% YoY ) and its average daily trading volume was 76,461 .

The total trading volume of Equity Index Daily Futures contracts (Click Kabu 365) was 52,112,450 ( +2.5% YoY ) and its average daily trading volume was 299,803 .

The total trading volume of FX Clearing was 24,947,027 and its average daily trading volume was 129,259 .

Items
（Top 10 items in the current year）		Trading Volume from Jan 2025 through Dec 2025
Trading VolumeDaily AverageYear on Year Change
  Total 98,076,683 510,355 -49.8%
    Total of Interest Rate Futures contracts 1,174,179 4,832 -11.0%
  Three-month TONA futures 1,174,179 4,832 -11.0%
  Options on Three-month TONA futures - - -
  Put - - -
Call - - -
  The total trading volume of Click 365 19,843,027 76,461 -23.6%
  U.S. Dollar-Japanese Yen 6,003,872 23,092 -24.2%
Turkish Lira -Japanese Yen 3,719,128 14,304 -2.8%
Mexican Peso-Japanese Yen 2,470,931 9,504 -50.1%
South African Rand-Japanese Yen 1,400,150 5,385 -28.3%
Australian Dollar-Japanese Yen 1,371,894 5,277 -33.3%
British Pound-Japanese Yen 1,118,605 4,302 -5.1%
Euro-Japanese Yen 683,023 2,627 -22.1%
Euro-U.S. Dollar 519,136 1,997 56.3%
New Zealand Dollar-Japanese Yen 503,455 1,936 -44.3%
Hungarian Forint-Japanese Yen 345,183 1,421 -
Other Currency pairs 1,707,650 6,616 -13.2%
  The total trading volume of Click Kabu 365 52,112,450 299,803 2.5%
  Nikkei 225 Daily Futures contract with Reset Date/26 2,364,089 30,309 -
DJIA Daily Futures contract with Reset Date/26 2,377,775 30,880 -
DAX® Daily Futures contract with Reset Date/26 35,862 485 -
FTSE 100 Daily Futures contract with Reset Date/26 28,266 372 -
Gold ETF Daily Futures contract with Reset Date26 491,342 6,381 -
WTI ETF Futures contract with Reset Date26 269,495 3,500 -
NASDAQ-100 Daily Futures contract with Reset Date26 2,296,299 29,822 -
Russell2000 Daily Futures contract with Reset Date26 301,478 3,915 -
Silver ETF Daily Futures contract with Reset Date26 269,557 3,501 -
Platinum ETF Daily Futures contract with Reset Date26 47,785 621 -
Nikkei 225 Micro Daily Futures contract with Reset Date/26 1,636,204 20,977 -
Nikkei 225 Daily Futures contract with Reset Date/25 9,577,448 38,933 -
DJIA Daily Futures contract with Reset Date/25 10,828,907 43,316 -
DAX® Daily Futures contract with Reset Date/25 328,400 1,324 -
FTSE 100 Daily Futures contract with Reset Date/25 74,325 302 -
Gold ETF Daily Futures contract with Reset Date25 1,389,729 5,559 -
WTI ETF Futures contract with Reset Date25 854,473 3,418 -
NASDAQ-100 Daily Futures contract with Reset Date25 10,405,911 41,624 -
Russell2000 Daily Futures contract with Reset Date25 1,090,582 4,362 -
Silver ETF Daily Futures contract with Reset Date25 696,979 2,788 -
Platinum ETF Daily Futures contract with Reset Date25 229,221 917 -
Nikkei 225 Micro Daily Futures contract with Reset Date/25 6,518,323 26,497 -
  The total trading volume of FX Clearing 24,947,027 129,259 -78.7%
