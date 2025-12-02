Mondo Visione Worldwide Financial Markets Intelligence
Register To Join ETFGI In Toronto For Its 7th Annual ETFGI Global ETFs Insights Summit – Canada

Date 02/12/2025

ETFGI_Conf_02Dec25

Register now to join ETFGI next week on Tuesday, December 9th in Toronto for its 7th Annual ETFGI Global ETFs Insights Summit – Canada at Borden Ladner Gervais LLP (BLG)’s office!

The day will start with registration and networking coffee at 8:45 AM, followed by an opening bell-ringing ceremony with the TMX Group at 9:20 AM to celebrate 35 years of ETFs in Canada. The program will then continue with a full day of panel discussions featuring industry leaders.

The summit is designed as an educational event to foster deep, insightful discussions on the use, due diligence and selection and best trading practices for ETFs by financial advisors and institutional investors in Canada. Explore how regulatory changes are impacting product development including share classes, Active ETFs, Alternative ETFs, Crypto, digital assets and tokenisation and market structure.

🎟️Don’t miss this opportunity to explore key trends and network with industry leaders driving the future of ETFs. Register now to join ETFGI!

🗓️ AGENDA 2025
8:45 AM – 5:05 PM (all times are EST)
📍Dec 9th - BLG's Office, Bay Adelaide Centre, East Tower 22 Adelaide Street West Suite 3400 Toronto, ON, Canada M5H 4E3

8:45 AM – 9:20 AM Registration & Networking Coffee
 
9:20 AM – 9:40 AM Bell Ringing Ceremony   
Please join us to celebrate opening the market by ringing the bell with TMX Group

9:55 AM – 10:00 AM Welcome Remarks   
Deborah Fuhr, Managing Partner, Founder, ETFGI

10:00 AM – 10:25 AM Trends in the ETF Industry - ETFGI Research   
Deborah Fuhr, Managing Partner, Founder, ETFGI

10:25 AM – 10:50 AM Global Macro Outlook 
Andrew Grantham, Executive Director, Senior Economist, CIBC Capital Markets 
Moderator: Deborah Fuhr, Managing Partner, Founder, ETFGI

10:50 AM – 11:20 AM CSA ETF Consultation Update
Pei-Ching Huang, Senior Legal Counsel, Investment Management Division, Ontario Securities Commission 
Stephen Paglia, Vice President, Investment Management Division, Ontario Securities Commission 
Moderator: Whitney Wakeling, Partner, Investment Management, Borden Ladner Gervais LLP

11:20 AM – 12:00 PM Update on the Canadian ETF Market Landscape
Greg Benhaim, Executive Vice President of Product and Head of Trading, 3iQ Corp  
Ronald Landry, Head of Product and Canadian ETF Services, CIBC Mellon   
Graham MacKenzie, Managing Director, Exchange Traded Products, TMX Group 
Mary Jane Young, Managing Director, TD Securities 
Moderator: Deborah Fuhr, Managing Partner, Founder, ETFGI

12:00 PM – 12:40 PM Rise of Alternative Strategies in the ETF Wrapper  
Jean-René Carle-Mossdorf, Head of ETF Product Development, Desjardins   
Morley Conn, Director, ETF Services/Equity Hybrids, Scotiabank  
Jeffrey Sardinha, SVP - Head of ETF Solutions – Americas, State Street  
Raline Sexton, Director Digital Asset Business Strategy, MarketVector Indexes 
Moderator: Deborah Fuhr, Managing Partner, Founder, ETFGI

12:40 PM – 1:30 PM Networking Lunch

1:30 PM – 2:00 PM Fireside Chat – Managing Career Transitions 
In Partnership with Women in ETFs 
Lindsay Patrick, Chief Strategy & Innovation Officer, RBC Capital Markets 
Moderator: Deborah Fuhr, Managing Partner, Founder, ETFGI

2:00 PM – 2:40 PM How Regulations are Impacting ETFs and Investors 
Raymond Chan, Senior Vice President of the Investment Management Division, Ontario Securities Commission 
Angela Nikolakakos, Head of Legal, Canada, Vanguard Investments Canada Inc.
Grace Pereira, Partner, Borden Ladner Gervais LLP 
Whitney Wakeling, Partner, Investment Management, Borden Ladner Gervais LLP 
Moderator: Deborah Fuhr, Managing Partner, Founder, ETFGI

2:40 PM – 3:20 PM How Investors are Using ETFs
Andrea Hallett, Vice President, Portfolio Manager, Mackenzie Investments 
Marchello Holditch, Head of Multi-Asset Solutions, BMO Global Asset Management  
Jennifer Li, Director, Institutional ETF Sales, CIBC Capital Markets 
Daniel Straus, Managing Director, ETF Research, National Bank Capital Markets 
Moderator: Deborah Fuhr, Managing Partner, Founder, ETFGI

3:20 PM – 3:40 PM Networking Coffee Break 

3:40 PM – 4:20 PM The Evolving Life Cycle of ETFs
Valerie Grimba, Director, Head of Global ETF Strategy, RBC Capital Markets 
Stephen Hoffman, Managing Director, Exchange Traded Funds, RBC Global Asset Management 
Breiffni McCormack, Managing Director, Client Solutions, RBC Investor Services 
Moderator: Deborah Fuhr, Managing Partner, Founder, ETFGI

4:20 PM – 5:00 PM The Future of the Asset Management and ETFs Industry 
Pat Chiefalo, Head of Product, Canada, Invesco
Michael Cooke, Principal, MDC Consulting
Som Seif, CEO, Purpose Investments 
Hail Yang, Director, iShares Strategy, BlackRock Canada 
Moderator: Deborah Fuhr, Managing Partner, Founder, ETFGI

5:00 PM – 5.05 PM Closing Remarks
📅Event Date: Tuesday, December 9th
Time: From 8:45 AM - 5:05 PM 
📍Location: BLG's Office, Bay Adelaide Centre, East Tower 22 Adelaide Street West Suite 3400 Toronto, ON, Canada M5H 4E3
🆓Free Registration: For CFA members, buy-side institutional investors, and financial advisors.
  CPD Credits: Earn educational credits
📋View the agenda, speakers, and topics from last year's successful annual ETFGI Global ETFs Insights Summit - Canada - https://rb.gy/rremx7

Register your interest in attending our 2026 ETFGI Global ETFs Insights Summits:

ETFGI (www.ETFGI.com) is a leading independent research and consulting firm which has for over 13 years provided subscription research services providing monthly reports covering trends in the global ETFs ecosystem.  Stay ahead of the curve with ETFGI’s trusted, data-driven insights into the global ETF ecosystem — from active and smart beta strategies to crypto, ESG, and institutional usage.” Contact us if you are interested in subscribing to any of our annual research services. Our reports cover the Global ETFs industry which had 15,125 products, with 29,677 listings, assets of $18.81 trillion, from 915 providers on 81 exchanges in 63 countries at the end of September 2025.

ETF TV (www.ETFtv.net) is an on-demand program that highlights newly launched exchange-traded funds, products, and notes, while exploring the most pressing topics shaping the ETF landscape. Each episode brings together leading voices from across the industry—including issuers, investors, benchmark providers, and traders—to discuss the trends and developments influencing the use and management of exchange-traded products.

Every show features insightful interviews with key market participants, offering expert perspectives on the issues that matter most to the ETF community. ETF TV also offers the opportunity to create sponsored episodes, allowing partners to collaborate with us in producing custom content tailored to their brand and messaging.

If you’re interested in sponsoring or speaking at one of our upcoming events, subscribing to any of our annual research services, sponsoring an episode of ETF TV, exploring our consulting offerings, or if you have any questions, please reach out to us at: deborah.fuhr@etfgi.com and margareta.hricova@etfgi.com.
