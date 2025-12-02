Register To Join ETFGI In Toronto For Its 7th Annual ETFGI Global ETFs Insights Summit – Canada

|
🗓️ AGENDA 2025
8:45 AM – 5:05 PM (all times are EST)
📍Dec 9th - BLG's Office, Bay Adelaide Centre, East Tower 22 Adelaide Street West Suite 3400 Toronto, ON, Canada M5H 4E3
8:45 AM – 9:20 AM Registration & Networking Coffee
9:20 AM – 9:40 AM Bell Ringing Ceremony
Please join us to celebrate opening the market by ringing the bell with TMX Group
9:55 AM – 10:00 AM Welcome Remarks
Deborah Fuhr, Managing Partner, Founder, ETFGI
10:00 AM – 10:25 AM Trends in the ETF Industry - ETFGI Research
Deborah Fuhr, Managing Partner, Founder, ETFGI
10:25 AM – 10:50 AM Global Macro Outlook
Andrew Grantham, Executive Director, Senior Economist, CIBC Capital Markets
Moderator: Deborah Fuhr, Managing Partner, Founder, ETFGI
10:50 AM – 11:20 AM CSA ETF Consultation Update
Pei-Ching Huang, Senior Legal Counsel, Investment Management Division, Ontario Securities Commission
Stephen Paglia, Vice President, Investment Management Division, Ontario Securities Commission
Moderator: Whitney Wakeling, Partner, Investment Management, Borden Ladner Gervais LLP
11:20 AM – 12:00 PM Update on the Canadian ETF Market Landscape
Greg Benhaim, Executive Vice President of Product and Head of Trading, 3iQ Corp
Ronald Landry, Head of Product and Canadian ETF Services, CIBC Mellon
Graham MacKenzie, Managing Director, Exchange Traded Products, TMX Group
Mary Jane Young, Managing Director, TD Securities
Moderator: Deborah Fuhr, Managing Partner, Founder, ETFGI
12:00 PM – 12:40 PM Rise of Alternative Strategies in the ETF Wrapper
Jean-René Carle-Mossdorf, Head of ETF Product Development, Desjardins
Morley Conn, Director, ETF Services/Equity Hybrids, Scotiabank
Jeffrey Sardinha, SVP - Head of ETF Solutions – Americas, State Street
Raline Sexton, Director Digital Asset Business Strategy, MarketVector Indexes
Moderator: Deborah Fuhr, Managing Partner, Founder, ETFGI
12:40 PM – 1:30 PM Networking Lunch
1:30 PM – 2:00 PM Fireside Chat – Managing Career Transitions
In Partnership with Women in ETFs
Lindsay Patrick, Chief Strategy & Innovation Officer, RBC Capital Markets
Moderator: Deborah Fuhr, Managing Partner, Founder, ETFGI
2:00 PM – 2:40 PM How Regulations are Impacting ETFs and Investors
Raymond Chan, Senior Vice President of the Investment Management Division, Ontario Securities Commission
Angela Nikolakakos, Head of Legal, Canada, Vanguard Investments Canada Inc.
Grace Pereira, Partner, Borden Ladner Gervais LLP
Whitney Wakeling, Partner, Investment Management, Borden Ladner Gervais LLP
Moderator: Deborah Fuhr, Managing Partner, Founder, ETFGI
2:40 PM – 3:20 PM How Investors are Using ETFs
Andrea Hallett, Vice President, Portfolio Manager, Mackenzie Investments
Marchello Holditch, Head of Multi-Asset Solutions, BMO Global Asset Management
Jennifer Li, Director, Institutional ETF Sales, CIBC Capital Markets
Daniel Straus, Managing Director, ETF Research, National Bank Capital Markets
Moderator: Deborah Fuhr, Managing Partner, Founder, ETFGI
3:20 PM – 3:40 PM Networking Coffee Break
3:40 PM – 4:20 PM The Evolving Life Cycle of ETFs
Valerie Grimba, Director, Head of Global ETF Strategy, RBC Capital Markets
Stephen Hoffman, Managing Director, Exchange Traded Funds, RBC Global Asset Management
Breiffni McCormack, Managing Director, Client Solutions, RBC Investor Services
Moderator: Deborah Fuhr, Managing Partner, Founder, ETFGI
4:20 PM – 5:00 PM The Future of the Asset Management and ETFs Industry
Pat Chiefalo, Head of Product, Canada, Invesco
Michael Cooke, Principal, MDC Consulting
Som Seif, CEO, Purpose Investments
Hail Yang, Director, iShares Strategy, BlackRock Canada
Moderator: Deborah Fuhr, Managing Partner, Founder, ETFGI
5:00 PM – 5.05 PM Closing Remarks