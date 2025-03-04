Mondo Visione Worldwide Financial Markets Intelligence

FTSE Mondo Visione Exchanges Index:

CCData-468x60x2.jpg BT_Radianz_468x60_Jul23

OCC Reports February 2025 Monthly Volume Data

Date 04/03/2025

OCC’s cleared contract volume in February stood at 1,127,523,359, an 15.5 percent decrease from the January 2025 monthly volume of 975,857,099 contracts.

Contract Volume

 

February 2025 Contracts

February 2024 Contracts

% Change

2025 YTD ADV

2024 YTD ADV

% Change

Equity Options 

645,974,202

521,543,021

23.9%

32,141,189

24,952,116

28.8%

ETF Options

390,730,326

367,236,348

6.4%

20,343,890

18,480,589

10.1%

Index Options

86,239,572

82,813,400

4.1%

4,457,364

4,155,868

7.3%

Total Options

1,122,944,100

971,592,769

15.6%

56,942,443

47,588,573

19.7%

Futures

4,579,259

4,264,330

7.4%

224,510

221,466

1.4%

Total Volume

1,127,523,359

975,857,099

15.5%

57,166,953

47,810,039

19.6%

 

Securities Lending

 

February 2025 Avg. Daily Loan Value

February 2024 Avg. Daily Loan Value

% Change

February 2025 Total Transactions

February 2024 Total Transactions

% Change

Market Loan + Hedge Total

173,392,866,585

154,774,637,195

12.0%

276,596

 200,117

38.22%

 

Additional Data

MV 120 X 600 Hard to Reach BT_Radianz_120x600_Jul23.jpg