OCC Reports February 2025 Monthly Volume Data

OCC’s cleared contract volume in February stood at 1,127,523,359, an 15.5 percent decrease from the January 2025 monthly volume of 975,857,099 contracts.
Contract Volume
|
|
February 2025 Contracts
|
February 2024 Contracts
|
% Change
|
2025 YTD ADV
|
2024 YTD ADV
|
% Change
|
645,974,202
|
521,543,021
|
23.9%
|
32,141,189
|
24,952,116
|
28.8%
|
390,730,326
|
367,236,348
|
6.4%
|
20,343,890
|
18,480,589
|
10.1%
|
86,239,572
|
82,813,400
|
4.1%
|
4,457,364
|
4,155,868
|
7.3%
|
1,122,944,100
|
971,592,769
|
15.6%
|
56,942,443
|
47,588,573
|
19.7%
|
4,579,259
|
4,264,330
|
7.4%
|
224,510
|
221,466
|
1.4%
|
1,127,523,359
|
975,857,099
|
15.5%
|
57,166,953
|
47,810,039
|
19.6%
Securities Lending
|
|
February 2025 Avg. Daily Loan Value
|
February 2024 Avg. Daily Loan Value
|
% Change
|
February 2025 Total Transactions
|
February 2024 Total Transactions
|
% Change
|
173,392,866,585
|
154,774,637,195
|
12.0%
|
276,596
|
200,117
|
38.22%
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