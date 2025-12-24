Mondo Visione Worldwide Financial Markets Intelligence
NYSE Group Consolidated Short Interest Report

Date 24/12/2025

NYSE today reported short interest as of the close of business on the settlement date of December 15, 2025.

SETTLEMENT DATE

EXCHANGE

TOTAL CURRENT SHORT INTEREST

TOTAL PREVIOUS SHORT INTEREST (Revised)

NUMBER of SECURITIES with a SHORT POSITION

NUMBER of SECURITIES with a POSITION >= 5,000 SHARES

12/15/2025

NYSE

16,401,052,680

16,170,141,102

2,876

2,555

12/15/2025

NYSE ARCA

2,248,888,701

2,169,649,765

2,519

1,703

12/15/2025

NYSE AMERICAN

818,416,336

772,363,508

303

251

12/15/2025

NYSE GROUP

19,468,357,717

19,112,154,375

5,698

4,509

*NYSE Group includes NYSE, NYSE American and NYSE Arca

 

 

 

 

 

Reports will be archived here.

