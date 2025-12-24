NYSE Group Consolidated Short Interest Report

NYSE today reported short interest as of the close of business on the settlement date of December 15, 2025.
SETTLEMENT DATE
EXCHANGE
TOTAL CURRENT SHORT INTEREST
TOTAL PREVIOUS SHORT INTEREST (Revised)
NUMBER of SECURITIES with a SHORT POSITION
NUMBER of SECURITIES with a POSITION >= 5,000 SHARES
12/15/2025
NYSE
16,401,052,680
16,170,141,102
2,876
2,555
12/15/2025
NYSE ARCA
2,248,888,701
2,169,649,765
2,519
1,703
12/15/2025
NYSE AMERICAN
818,416,336
772,363,508
303
251
12/15/2025
NYSE GROUP
19,468,357,717
19,112,154,375
5,698
4,509
*NYSE Group includes NYSE, NYSE American and NYSE Arca
