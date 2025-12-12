Mondo Visione Worldwide Financial Markets Intelligence
Moscow Exchange: Updated Constituents List For OFZ Zero Coupon Yield Curve To Come Into Force On 15 December 2025

Date 12/12/2025

On 15 December 2025, the following updated constituents list for OFZ Zero Coupon Yield Curve will come into force.

No. Name Registration number
1 OFZ 26245 SU26245RMFS9
2 OFZ 26219 SU26219RMFS4
3 OFZ 26226 SU26226RMFS9
4 OFZ 26207 SU26207RMFS9
5 OFZ 26232 SU26232RMFS7
6 OFZ 26212 SU26212RMFS9
7 OFZ 26242 SU26242RMFS6
8 OFZ 26228 SU26228RMFS5
9 OFZ 26218 SU26218RMFS6
10 OFZ 26241 SU26241RMFS8
11 OFZ 26221 SU26221RMFS0
12 OFZ 26244 SU26244RMFS2
13 OFZ 26225 SU26225RMFS1
14 OFZ 26233 SU26233RMFS5
15 OFZ 26240 SU26240RMFS0
16 OFZ 26243 SU26243RMFS4
17 OFZ 26230 SU26230RMFS1
18 OFZ 26238 SU26238RMFS4
19 OFZ 26239 SU26239RMFS2
20 OFZ 26247 SU26247RMFS5
21 OFZ 26236 SU26236RMFS8
22 OFZ 26237 SU26237RMFS6
23 OFZ 26248 SU26248RMFS3
24 OFZ 26235 SU26235RMFS0
25 OFZ 26224 SU26224RMFS4
26 OFZ 26246 SU26246RMFS7
27 OFZ 26249 SU26249RMFS1
28 OFZ 26250 SU26250RMFS9
29 OFZ 26252 SU26252RMFS5


Read more on the Moscow Exchange: https://www.moex.com/n96056

