Moscow Exchange: Updated Constituents List For OFZ Zero Coupon Yield Curve To Come Into Force On 15 December 2025

On 15 December 2025, the following updated constituents list for OFZ Zero Coupon Yield Curve will come into force.
|No.
|Name
|Registration number
|1
|OFZ 26245
|SU26245RMFS9
|2
|OFZ 26219
|SU26219RMFS4
|3
|OFZ 26226
|SU26226RMFS9
|4
|OFZ 26207
|SU26207RMFS9
|5
|OFZ 26232
|SU26232RMFS7
|6
|OFZ 26212
|SU26212RMFS9
|7
|OFZ 26242
|SU26242RMFS6
|8
|OFZ 26228
|SU26228RMFS5
|9
|OFZ 26218
|SU26218RMFS6
|10
|OFZ 26241
|SU26241RMFS8
|11
|OFZ 26221
|SU26221RMFS0
|12
|OFZ 26244
|SU26244RMFS2
|13
|OFZ 26225
|SU26225RMFS1
|14
|OFZ 26233
|SU26233RMFS5
|15
|OFZ 26240
|SU26240RMFS0
|16
|OFZ 26243
|SU26243RMFS4
|17
|OFZ 26230
|SU26230RMFS1
|18
|OFZ 26238
|SU26238RMFS4
|19
|OFZ 26239
|SU26239RMFS2
|20
|OFZ 26247
|SU26247RMFS5
|21
|OFZ 26236
|SU26236RMFS8
|22
|OFZ 26237
|SU26237RMFS6
|23
|OFZ 26248
|SU26248RMFS3
|24
|OFZ 26235
|SU26235RMFS0
|25
|OFZ 26224
|SU26224RMFS4
|26
|OFZ 26246
|SU26246RMFS7
|27
|OFZ 26249
|SU26249RMFS1
|28
|OFZ 26250
|SU26250RMFS9
|29
|OFZ 26252
|SU26252RMFS5
