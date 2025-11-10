MIAX Pearl Options Exchange - 10G ULL Extranet And MIAX Options Exchanges Shared 1G LL Extranet - Network Analytics Equipment Upgrade

The MIAX Pearl Options Exchange is upgrading its network analytics equipment to improve time measurement precision.
The analytics equipment upgrade will be deployed as follows:
- Friday, November 14, 2025 post market close: MIAX Pearl Options 10G ULL network
- Friday, November 21, 2025 post market close: 1G Shared LL network for all MIAX options exchanges
No action is required by exchange members related to the upgrades.
Please contact MIAX Trading Operations at TradingOperations@miaxglobal.com or (609) 897-7302 for additional information.