MIAX Exchange Group - Options, Equities And Futures Markets - Daylight Saving Time - November 2025

Date 28/10/2025

Please be advised that the MIAX Options, MIAX Pearl Options, MIAX Emerald Options, MIAX Sapphire Options, MIAX Pearl Equities and MIAX Futures exchanges are scheduled to adjust their system times back one (1) hour at 2:00 a.m. ET on Sunday, November 2, 2025 for trade date beginning Monday, November 3, 2025 to correspond with the end of Daylight Saving Time.

