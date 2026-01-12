MIAX Exchange Group - Electronic Filing Of Annual Reports

The annual report filing described in MIAX Options, MIAX Pearl Options, MIAX Pearl Equities, MIAX Emerald Options, and MIAX Sapphire Options Rule 803 Audits has transitioned to the electronic filing platform available via FINRA’s Firm Gateway.
Please refer to the following for more information:
- MIAX Options RC 2026-03
- MIAX Pearl Options RC 2026-03
- MIAX Pearl Equities RC 2026-01
- MIAX Emerald Options RC 2026-03
- MIAX Sapphire Options RC 2026-03
For FINRA Firm Gateway technical questions contact, FINRA’s technical support group at (301) 869-6699.
Direct further questions to the Exchange’s Membership Department at MembershipCORE@miaxglobal.com.