Federal Reserve Supervision And Regulation Report

Date 01/12/2025

The report summarizes banking conditions and the Federal Reserve’s supervisory and regulatory activities, in conjunction with semiannual testimony before Congress by the Vice Chair for Supervision.

2025

December:
Report: PDF | Data Sources and Terms

2024

November:
Report: HTML |  PDF | Chart Data and Descriptions
Testimony: HTML | PDF

May:
Report: HTML | PDF | Chart Data and Descriptions
Testimony: HTML PDF

2023

November:
Report: HTML | PDF | Chart Data and Descriptions
Testimony: HTML PDF

May:
Report: HTML | PDF | Chart Data and Descriptions
Testimony: HTML PDF

2022

November:
Report: HTML | PDF | Chart Data and Descriptions
Testimony: HTML PDF

May:
Report: HTML | PDF | Chart Data and Descriptions

2021

November:
Report: HTML | PDF | Chart Data and Descriptions

April:
Testimony: HTML | PDF
Report: HTML | PDF | Chart Data and Descriptions

2020

November:
Testimony: HTML | PDF
Report: HTML | PDF | Chart Data and Descriptions

May:
Testimony: HTML | PDF
Report: HTML | PDF | Chart Data and Descriptions

2019

November:
Testimony: HTML | PDF
Report: HTML | PDF | Chart Data and Descriptions

May:
Testimony: HTML | PDF
Report: HTML | PDF | Chart Data and Descriptions

2018

Testimony: HTML | PDF
Report: HTML | PDF | Chart Data and Descriptions

