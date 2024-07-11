Borsa Istanbul: Constituents Of The BIST Dividend And BIST Dividend 25 Indices For The Period August 1, 2024 – October 31, 2024 Has Been Changed

Taking BIST Market Cap Weighted Stock Indices Methodology (Methodology) into consideration, periodic review of BIST Dividend indices is completed. As results of the periodic review, constituent changes of BIST Dividend and BIST Dividend 25 indices, decided by Borsa Istanbul Management for the August 1, 2024 - October 31, 2024 period, are below.
BIST DIVIDEND INDEX
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STOCKS TO BE INCLUDED
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STOCKS TO BE EXCLUDED
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1
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AFYON
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AFYON CIMENTO
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1
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ALKA
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ALKIM KAGIT
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2
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AGHOL
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ANADOLU GRUBU HOLDING
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2
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ALKIM
|
ALKIM KIMYA
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3
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AKSEN
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AKSA ENERJI
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3
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ANGEN
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ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI
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4
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ASUZU
|
ANADOLU ISUZU
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4
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ARCLK
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ARCELIK
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5
|
AYEN
|
AYEN ENERJI
|
5
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ARENA
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ARENA BILGISAYAR
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6
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AYGAZ
|
AYGAZ
|
6
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EKGYO
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EMLAK KONUT GMYO
|
7
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BOBET
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BOGAZICI BETON SANAYI
|
7
|
ERBOS
|
ERBOSAN
|
8
|
BRKSN
|
BERKOSAN YALITIM
|
8
|
ESEN
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ESENBOGA ELEKTRIK
|
9
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CIMSA
|
CIMSA
|
9
|
GMTAS
|
GIMAT MAGAZACILIK
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10
|
CLEBI
|
CELEBI
|
10
|
KLMSN
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KLIMASAN KLIMA
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11
|
ESCAR
|
ESCAR FILO
|
11
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KONKA
|
KONYA KAGIT
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12
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FLAP
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FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ.
|
12
|
LINK
|
LINK BILGISAYAR
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13
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LILAK
|
LILA KAGIT
|
13
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LUKSK
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LUKS KADIFE
|
14
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MEDTR
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MEDITERA TIBBI MALZEME
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14
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NATEN
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NATUREL ENERJI
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15
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MERIT
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MERIT TURIZM
|
15
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PNSUT
|
PINAR SUT
|
16
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PNLSN
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PANELSAN CATI CEPHE
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16
|
POLTK
|
POLITEKNIK METAL
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17
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TGSAS
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TGS DIS TICARET
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17
|
PSDTC
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PERGAMON DIS TICARET
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18
|
ULUFA
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ULUSAL FAKTORING
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18
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YATAS
|
YATAS
|
19
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ZRGYO
|
ZIRAAT GMYO
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19
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YKSLN
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YUKSELEN CELIK
BIST DIVIDEND 25 INDEX
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STOCKS TO BE INCLUDED
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STOCKS TO BE EXCLUDED
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SUBSTITUTE STOCKS
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1
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AKSEN
|
AKSA ENERJI
|
1
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ALARK
|
ALARKO HOLDING
|
1
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AGHOL
|
ANADOLU GRUBU HOLDING
|
2
|
BRYAT
|
BORUSAN YAT. PAZ.
|
2
|
ARCLK
|
ARCELIK
|
2
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TURSG
|
TURKIYE SIGORTA
|
3
|
CCOLA
|
COCA COLA ICECEK
|
3
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DOHOL
|
DOGAN HOLDING
|
3
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AKCNS
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AKCANSA
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4
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CIMSA
|
CIMSA
|
4
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EKGYO
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EMLAK KONUT GMYO
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