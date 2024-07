Borsa Istanbul: Constituents Of The BIST Dividend And BIST Dividend 25 Indices For The Period August 1, 2024 – October 31, 2024 Has Been Changed

Taking BIST Market Cap Weighted Stock Indices Methodology (Methodology) into consideration, periodic review of BIST Dividend indices is completed. As results of the periodic review, constituent changes of BIST Dividend and BIST Dividend 25 indices, decided by Borsa Istanbul Management for the August 1, 2024 - October 31, 2024 period, are below.

BIST DIVIDEND INDEX

STOCKS TO BE INCLUDED STOCKS TO BE EXCLUDED 1 AFYON AFYON CIMENTO 1 ALKA ALKIM KAGIT 2 AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 2 ALKIM ALKIM KIMYA 3 AKSEN AKSA ENERJI 3 ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 4 ASUZU ANADOLU ISUZU 4 ARCLK ARCELIK 5 AYEN AYEN ENERJI 5 ARENA ARENA BILGISAYAR 6 AYGAZ AYGAZ 6 EKGYO EMLAK KONUT GMYO 7 BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 7 ERBOS ERBOSAN 8 BRKSN BERKOSAN YALITIM 8 ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 9 CIMSA CIMSA 9 GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 10 CLEBI CELEBI 10 KLMSN KLIMASAN KLIMA 11 ESCAR ESCAR FILO 11 KONKA KONYA KAGIT 12 FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12 LINK LINK BILGISAYAR 13 LILAK LILA KAGIT 13 LUKSK LUKS KADIFE 14 MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 14 NATEN NATUREL ENERJI 15 MERIT MERIT TURIZM 15 PNSUT PINAR SUT 16 PNLSN PANELSAN CATI CEPHE 16 POLTK POLITEKNIK METAL 17 TGSAS TGS DIS TICARET 17 PSDTC PERGAMON DIS TICARET 18 ULUFA ULUSAL FAKTORING 18 YATAS YATAS 19 ZRGYO ZIRAAT GMYO 19 YKSLN YUKSELEN CELIK

BIST DIVIDEND 25 INDEX