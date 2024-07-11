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FTSE Mondo Visione Exchanges Index:

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Borsa Istanbul: Constituents Of The BIST Dividend And BIST Dividend 25 Indices For The Period August 1, 2024 – October 31, 2024 Has Been Changed

Date 11/07/2024

Taking BIST Market Cap Weighted Stock Indices Methodology (Methodology) into consideration, periodic review of BIST Dividend indices is completed. As results of the periodic review, constituent changes of BIST Dividend and BIST Dividend 25 indices, decided by Borsa Istanbul Management for the August 1, 2024 - October 31, 2024 period, are below.

BIST DIVIDEND INDEX 

STOCKS TO BE INCLUDED

STOCKS TO BE EXCLUDED

1

AFYON

AFYON CIMENTO

1

ALKA

ALKIM KAGIT

2

AGHOL

ANADOLU GRUBU HOLDING

2

ALKIM

ALKIM KIMYA

3

AKSEN

AKSA ENERJI

3

ANGEN

ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI

4

ASUZU

ANADOLU ISUZU

4

ARCLK

ARCELIK

5

AYEN

AYEN ENERJI

5

ARENA

ARENA BILGISAYAR

6

AYGAZ

AYGAZ

6

EKGYO

EMLAK KONUT GMYO

7

BOBET

BOGAZICI BETON SANAYI

7

ERBOS

ERBOSAN

8

BRKSN

BERKOSAN YALITIM

8

ESEN

ESENBOGA ELEKTRIK

9

CIMSA

CIMSA

9

GMTAS

GIMAT MAGAZACILIK

10

CLEBI

CELEBI

10

KLMSN

KLIMASAN KLIMA

11

ESCAR

ESCAR FILO

11

KONKA

KONYA KAGIT

12

FLAP

FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ.

12

LINK

LINK BILGISAYAR

13

LILAK

LILA KAGIT

13

LUKSK

LUKS KADIFE

14

MEDTR

MEDITERA TIBBI MALZEME

14

NATEN

NATUREL ENERJI

15

MERIT

MERIT TURIZM

15

PNSUT

PINAR SUT

16

PNLSN

PANELSAN CATI CEPHE

16

POLTK

POLITEKNIK METAL

17

TGSAS

TGS DIS TICARET

17

PSDTC

PERGAMON DIS TICARET

18

ULUFA

ULUSAL FAKTORING

18

YATAS

YATAS

19

ZRGYO

ZIRAAT GMYO

19

YKSLN

YUKSELEN CELIK

 

 BIST DIVIDEND 25 INDEX

STOCKS TO BE INCLUDED

STOCKS TO BE EXCLUDED

SUBSTITUTE STOCKS

1

AKSEN

AKSA ENERJI

1

ALARK

ALARKO HOLDING

1

AGHOL

ANADOLU GRUBU HOLDING

2

BRYAT

BORUSAN YAT. PAZ.

2

ARCLK

ARCELIK

2

TURSG

TURKIYE SIGORTA

3

CCOLA

COCA COLA ICECEK

3

DOHOL

DOGAN HOLDING

3

AKCNS

AKCANSA

4

CIMSA

CIMSA

4

EKGYO

EMLAK KONUT GMYO

 

 

 
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