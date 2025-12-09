Commodity Futures Trading Commission Acting Chairman Caroline D. Pham today announced the Market Participants Division, Division of Clearing and Risk, and Division of Market Oversight issued a no-action letter to harmonize three separate definitions of “U.S. person,” among other things, under the CFTC’s Dodd-Frank Act cross-border swap framework. The letter simplifies and consolidates existing no-action positions that address almost 15 years of regulatory uncertainty and promotes harmonization with Securities and Exchange Commission regulations.
FTSE Mondo Visione Exchanges Index:
Acting CFTC Chairman Pham Announces Regulatory Clarity For U.S. Access To Markets
Date 09/12/2025