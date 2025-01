John McKenzie, chef de la direction du Groupe TMX (TSX : X), prendra la parole dans le cadre de la UBS Financial Services Conference le lundi 10 février 2025, de 8 h 50 à 9 h 30 (HE).

M. McKenzie interviendra également à la Bank of America Financial Services Conference le mardi 11 février 2025, de 14 h 40 à 15 h 20 (HE).

A link to both webcasts will be available and archived in TMX's shareholder events section.