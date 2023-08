Shanghai International Energy Exchange has released its Announcement of Market Makers for Containerized Freight Index (Europe Service) Futures as follows:

In accordance with Market-Making Management Rules of Shanghai International Energy Exchange, Shanghai International Energy Exchange announces the market makers for Containerized Freight Index (Europe Service) (EC):

Shanghai Dongwu Jiuying Investment Management Co., Ltd

SQICAPITAL MANAGEMENT CO., LTD.

GF COMMODITIES CO., LTD.

COFCO Qi De Feng Investment Co., Ltd.

FANGDUN COMMODITIES (CHONGQING) CO., LTD.

Shenwan Hongyuan Securities Co., Ltd.

Huatai Securities Co., Ltd.

Industrial Risk Management Co., Ltd.

HONGYUANHENGLI (SHANGHAI) CO., LTD.

China Merchants Securities co., Ltd. (CMS)

SDIC Essence (Shanghai) Investments Co., Ltd.

Jinrui Qianhai CAPITAL Management CO., Ltd.

GELIN Dahua CAPITAL Management Co., Ltd.

ZHEJIANG NANHUA CAPITAL MANAGEMENT CO., LTD.

New Future (Shanghai) Industrial Co., Ltd.