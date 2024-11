Moscow Exchange: Updated Constituents List For OFZ Zero Coupon Yield Curve To Come Into Force On 15 November 2024

On 15 November 2024, the following updated constituents list for OFZ Zero Coupon Yield Curve will come into force.

№ Name Registration number 1 OFZ 26234 SU26234RMFS3 2 OFZ 26229 SU26229RMFS3 3 OFZ 26219 SU26219RMFS4 4 OFZ 26226 SU26226RMFS9 5 OFZ 26207 SU26207RMFS9 6 OFZ 26232 SU26232RMFS7 7 OFZ 26212 SU26212RMFS9 8 OFZ 26242 SU26242RMFS6 9 OFZ 26228 SU26228RMFS5 10 OFZ 26218 SU26218RMFS6 11 OFZ 26241 SU26241RMFS8 12 OFZ 26221 SU26221RMFS0 13 OFZ 26244 SU26244RMFS2 14 OFZ 26225 SU26225RMFS1 15 OFZ 26233 SU26233RMFS5 16 OFZ 26240 SU26240RMFS0 17 OFZ 26243 SU26243RMFS4 18 OFZ 26230 SU26230RMFS1 19 OFZ 26238 SU26238RMFS4 20 OFZ 26239 SU26239RMFS2 21 OFZ 26247 SU26247RMFS5 22 OFZ 26236 SU26236RMFS8 23 OFZ 26237 SU26237RMFS6 24 OFZ 26248 SU26248RMFS3 25 ОФЗ 26235 SU26235RMFS0



