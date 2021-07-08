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Moscow Exchange: Concentration Limits Per Issuer Change On Securities Market

Date 08/07/2021

CCP NCC is establishing new concentration limits per issuer on Securities market from July 9, 2021


  1. Concentration limits per issuer
Issuer nameAsset groupConcentration limits per issuer RUB
Aeroflot Aeroflot_SHARE 900 000 000
Alrosa Alrosa_SHARE 1 300 000 000
Gazprom Gazprom_BOND 117 500 000 000
RZD RZD_BOND 85 500 000 000
Severstal Severstal_SHARE 1 500 000 000
FGC_UES FGC_UES_SHARE 200 000 000
Gazprom Gazprom_SHARE 7 100 000 000
NorNickel NorNickel_SHARE 7 600 000 000
RusHydro RusHydro_SHARE 350 000 000
InterRAO InterRAO_SHARE 750 000 000
Lukoil Lukoil_SHARE 5 400 000 000
MMK MMK_SHARE 1 100 000 000
Magnit Magnit_SHARE 1 500 000 000
MOEX MOEX_SHARE 1 000 000 000
MTS MTS_SHARE 900 000 000
NLMK NLMK_SHARE 1 350 000 000
Novatek Novatek_SHARE 1 200 000 000
FosAgro FosAgro_SHARE 250 000 000
Polus Polus_SHARE 1 700 000 000
Polymetal Polymetal_SHARE 2 100 000 000
Rosneft Rosneft_SHARE 2 500 000 000
Rosseti Rosseti_SHARE 200 000 000
Rostelecom Rostelecom_SHARE 160 000 000
Moscow Moscow_BOND 14 500 000 000
DOMRF DOMRF_BOND 21 500 000 000
FGC_UES FGC_UES_BOND 9 600 000 000
VEB VEB_BOND 32 500 000 000
ROSBANK ROSBANK_BOND 7 000 000 000
EDB EDB_BOND 10 600 000 000
Rosneft Rosneft_BOND 160 000 000 000
Bashneft Bashneft_BOND 10 500 000 000
VTB VTB_BOND 6 700 000 000
RusHydro RusHydro_BOND 7 700 000 000
GazpromNeft GazpromNeft_BOND 41 500 000 000
Transneft Transneft_BOND 19 400 000 000
Sberbank Sberbank_BOND 61 100 000 000
Yamalo Yamalo_BOND 600 000 000
HMAO HMAO_BOND 1 100 000 000
MOESK MOESK_BOND 3 800 000 000
Rosseti Rosseti_BOND 2 500 000 000
Saint-Petersburg Saint-Petersburg_BOND 8 500 000 000
Severstal Severstal_BOND 16 700 000 000
NorNickel NorNickel_BOND 30 000 000 000
SOPF SOPF_BOND 1 000 000 000
Alrosa Alrosa_BOND 10 000 000 000
OGK2 OGK2_BOND 3 700 000 000
Sberbank Sberbank_SHARE 12 200 000 000
Sberbank Sberbank_SHAREP 1 500 000 000
Surgutneftegaz Surgutneftegaz_SHARE 900 000 000
Surgutneftegaz Surgutneftegaz_SHAREP 1 150 000 000
Tatneft Tatneft_SHARE 2 000 000 000
Tatneft Tatneft_SHAREP 350 000 000
Transneft Transneft_SHAREP 200 000 000
VTB VTB_SHARE 1 150 000 000
Lukoil Lukoil_BOND 33 000 000 000
Novatek Novatek_BOND 7 300 000 000
NLMK NLMK_BOND 9 000 000 000
SIBUR SIBUR_BOND 11 100 000 000
MMK MMK_BOND 3 700 000 000
Yandex Yandex_SHARE 4 100 000 000
GPB GPB_BOND 4 000 000 000
LenEnergy LenEnergy_BOND 1 000 000 000
FosAgro FosAgro_BOND 10 000 000 000
Polus Polus_BOND 14 800 000 000
Rostelecom Rostelecom_BOND 2 500 000 000
Tatneft Tatneft_BOND 1 500 000 000
Sovcomflot Sovcomflot_BOND 6 800 000 000
  1. Composition of assets groups
InstrumentAsset group
AFLT Aeroflot_SHARE
ALRS Alrosa_SHARE
CH0346828400 Gazprom_BOND
CH0374882816 Gazprom_BOND
CH0379268748 RZD_BOND
CH0404311711 Gazprom_BOND
CH0419041618 RZD_BOND
CH0419041634 RZD_BOND
CHMF Severstal_SHARE
FEES FGC_UES_SHARE
GAZP Gazprom_SHARE
GMKN NorNickel_SHARE
HYDR RusHydro_SHARE
IRAO InterRAO_SHARE
LKOH Lukoil_SHARE
MAGN MMK_SHARE
MGNT Magnit_SHARE
MOEX MOEX_SHARE
MTSS MTS_SHARE
NLMK NLMK_SHARE
NVTK Novatek_SHARE
PHOR FosAgro_SHARE
PLZL Polus_SHARE
POLY Polymetal_SHARE
ROSN Rosneft_SHARE
RSTI Rosseti_SHARE
RTKM Rostelecom_SHARE
RU000A0JNYN1 Moscow_BOND
RU000A0JQ7Z2 RZD_BOND
RU000A0JQAL8 DOMRF_BOND
RU000A0JQRD9 RZD_BOND
RU000A0JQXG0 DOMRF_BOND
RU000A0JR5F7 DOMRF_BOND
RU000A0JRDY3 DOMRF_BOND
RU000A0JRTN2 VEB_BOND
RU000A0JS4Z7 VEB_BOND
RU000A0JS6M0 ROSBANK_BOND
RU000A0JS934 EDB_BOND
RU000A0JSGV0 RZD_BOND
RU000A0JT403 VEB_BOND
RU000A0JT6B2 VEB_BOND
RU000A0JT7T2 FGC_UES_BOND
RU000A0JT940 Rosneft_BOND
RU000A0JT965 Rosneft_BOND
RU000A0JTDX1 DOMRF_BOND
RU000A0JTM28 Bashneft_BOND
RU000A0JTM36 Bashneft_BOND
RU000A0JTS06 Rosneft_BOND
RU000A0JTS22 Rosneft_BOND
RU000A0JTU85 RZD_BOND
RU000A0JTW83 DOMRF_BOND
RU000A0JU773 VTB_BOND
RU000A0JUAH8 RZD_BOND
RU000A0JUCR3 Rosneft_BOND
RU000A0JUCS1 Rosneft_BOND
RU000A0JUFU0 Rosneft_BOND
RU000A0JUFV8 Rosneft_BOND
RU000A0JUKX4 DOMRF_BOND
RU000A0JV1W5 Rosneft_BOND
RU000A0JV1X3 Rosneft_BOND
RU000A0JV1Y1 Rosneft_BOND
RU000A0JV201 Rosneft_BOND
RU000A0JV219 Rosneft_BOND
RU000A0JV227 Rosneft_BOND
RU000A0JV235 Rosneft_BOND
RU000A0JV243 Rosneft_BOND
RU000A0JV250 Rosneft_BOND
RU000A0JV268 Rosneft_BOND
RU000A0JV3Q3 VTB_BOND
RU000A0JVD25 RusHydro_BOND
RU000A0JVHF5 Bashneft_BOND
RU000A0JVNB2 ROSBANK_BOND
RU000A0JVW71 RZD_BOND
RU000A0JWC82 RZD_BOND
RU000A0JWH87 Bashneft_BOND
RU000A0JWHU2 RZD_BOND
RU000A0JWK41 GazpromNeft_BOND
RU000A0JWK90 Transneft_BOND
RU000A0JWMS6 Transneft_BOND
RU000A0JWNB0 ROSBANK_BOND
RU000A0JWPW1 Transneft_BOND
RU000A0JWRE5 GazpromNeft_BOND
RU000A0JWRF2 GazpromNeft_BOND
RU000A0JWS92 Transneft_BOND
RU000A0JWUE9 Sberbank_BOND
RU000A0JWVC1 Transneft_BOND
RU000A0JX0Z8 Yamalo_BOND
RU000A0JX132 Rosneft_BOND
RU000A0JX1S1 RZD_BOND
RU000A0JX215 HMAO_BOND
RU000A0JX2D1 ROSBANK_BOND
RU000A0JX2F6 ROSBANK_BOND
RU000A0JX2P5 Bashneft_BOND
RU000A0JX2Q3 Bashneft_BOND
RU000A0JX2R1 DOMRF_BOND
RU000A0JX355 Rosneft_BOND
RU000A0JX9X4 Bashneft_BOND
RU000A0JXC24 Transneft_BOND
RU000A0JXFS8 Gazprom_BOND
RU000A0JXFY6 Gazprom_BOND
RU000A0JXN05 RZD_BOND
RU000A0JXNF9 GazpromNeft_BOND
RU000A0JXPK4 Transneft_BOND
RU000A0JXQ44 RZD_BOND
RU000A0JXQK2 Rosneft_BOND
RU000A0JXR50 MOESK_BOND
RU000A0JXR84 RZD_BOND
RU000A0JXVM8 Rosseti_BOND
RU000A0JXXD3 Rosneft_BOND
RU000A0JXXE1 Rosneft_BOND
RU000A0JXYL4 GazpromNeft_BOND
RU000A0JXZB2 RZD_BOND
RU000A0ZYCP5 Rosneft_BOND
RU000A0ZYDD9 Transneft_BOND
RU000A0ZYDH0 FGC_UES_BOND
RU000A0ZYDS7 GazpromNeft_BOND
RU000A0ZYF20 DOMRF_BOND
RU000A0ZYF38 DOMRF_BOND
RU000A0ZYFM5 DOMRF_BOND
RU000A0ZYFN3 DOMRF_BOND
RU000A0ZYHX8 Saint-Petersburg_BOND
RU000A0ZYJ91 FGC_UES_BOND
RU000A0ZYJH7 Rosneft_BOND
RU000A0ZYJJ3 Rosneft_BOND
RU000A0ZYKJ1 Saint-Petersburg_BOND
RU000A0ZYKW4 HMAO_BOND
RU000A0ZYLC4 GazpromNeft_BOND
RU000A0ZYLG5 Rosneft_BOND
RU000A0ZYLQ4 GazpromNeft_BOND
RU000A0ZYLU6 DOMRF_BOND
RU000A0ZYQU5 DOMRF_BOND
RU000A0ZYT40 Rosneft_BOND
RU000A0ZYU05 RZD_BOND
RU000A0ZYUJ0 Sberbank_BOND
RU000A0ZYUS1 Transneft_BOND
RU000A0ZYUV5 Gazprom_BOND
RU000A0ZYUW3 Gazprom_BOND
RU000A0ZYUY9 Gazprom_BOND
RU000A0ZYV04 Gazprom_BOND
RU000A0ZYVU5 Rosneft_BOND
RU000A0ZYXV9 GazpromNeft_BOND
RU000A0ZZ117 Sberbank_BOND
RU000A0ZZ1N0 DOMRF_BOND
RU000A0ZZ349 Transneft_BOND
RU000A0ZZ4P9 RZD_BOND
RU000A0ZZ7C0 DOMRF_BOND
RU000A0ZZ9R4 RZD_BOND
RU000A0ZZBN9 Sberbank_BOND
RU000A0ZZDB0 EDB_BOND
RU000A0ZZE20 Sberbank_BOND
RU000A0ZZER4 Gazprom_BOND
RU000A0ZZES2 Gazprom_BOND
RU000A0ZZET0 Gazprom_BOND
RU000A0ZZGT5 RZD_BOND
RU000A0ZZH84 VTB_BOND
RU000A0ZZQN7 FGC_UES_BOND
RU000A0ZZWZ9 Sberbank_BOND
RU000A0ZZX19 RZD_BOND
RU000A0ZZXS2 Sberbank_BOND
RU000A100220 ROSBANK_BOND
RU000A1002C2 RZD_BOND
RU000A1004W6 DOMRF_BOND
RU000A1007Z2 RZD_BOND
RU000A1008D7 RZD_BOND
RU000A1008P1 Rosneft_BOND
RU000A1008W7 Severstal_BOND
RU000A1009L8 RZD_BOND
RU000A100AD8 MOESK_BOND
RU000A100ET6 DOMRF_BOND
RU000A100EX8 Gazprom_BOND
RU000A100HY9 RZD_BOND
RU000A100JC1 EDB_BOND
RU000A100JF4 Transneft_BOND
RU000A100K80 Sberbank_BOND
RU000A100KW7 Sberbank_BOND
RU000A100KX5 Sberbank_BOND
RU000A100KY3 Rosneft_BOND
RU000A100TH9 ROSBANK_BOND
RU000A100VB8 Sberbank_BOND
RU000A100VQ6 NorNickel_BOND
RU000A100YQ0 Rosneft_BOND
RU000A1010B7 Transneft_BOND
RU000A1010M4 RZD_BOND
RU000A101137 GazpromNeft_BOND
RU000A1012R9 Sberbank_BOND
RU000A101574 EDB_BOND
RU000A101590 DOMRF_BOND
RU000A1017J5 GazpromNeft_BOND
RU000A1018M7 SOPF_BOND
RU000A101C89 Sberbank_BOND
RU000A101CL5 FGC_UES_BOND
RU000A101FY1 MOESK_BOND
RU000A101GJ0 GazpromNeft_BOND
RU000A101L54 EDB_BOND
RU000A101LX1 FGC_UES_BOND
RU000A101M04 RZD_BOND
RU000A101PB8 Alrosa_BOND
RU000A101PC6 Alrosa_BOND
RU000A101PD4 Alrosa_BOND
RU000A101PF9 Alrosa_BOND
RU000A101PG7 Alrosa_BOND
RU000A101PK9 EDB_BOND
RU000A101QM3 Gazprom_BOND
RU000A101QN1 Gazprom_BOND
RU000A101QW2 Sberbank_BOND
RU000A101SF3 Rosneft_BOND
RU000A101XH9 MOESK_BOND
RU000A101YR6 VTB_BOND
RU000A1025U5 Sberbank_BOND
RU000A1028T1 FGC_UES_BOND
RU000A102A15 Saint-Petersburg_BOND
RU000A102CU4 Sberbank_BOND
RU000A102EE4 Rosneft_BOND
RU000A102EF1 Rosneft_BOND
RU000A102F28 ROSBANK_BOND
RU000A102FR3 Sberbank_BOND
RU000A102L95 GazpromNeft_BOND
RU000A102M94 OGK2_BOND
RU000A102QP4 RZD_BOND
RU000A102R40 RZD_BOND
RU000A1030S9 Moscow_BOND
SBER Sberbank_SHARE
SBERP Sberbank_SHAREP
SNGS Surgutneftegaz_SHARE
SNGSP Surgutneftegaz_SHAREP
TATN Tatneft_SHARE
TATNP Tatneft_SHAREP
TRNFP Transneft_SHAREP
VTBR VTB_SHARE
XS0191754729 Gazprom_BOND
XS0290580595 Gazprom_BOND
XS0304274599 Lukoil_BOND
XS0316524130 Gazprom_BOND
XS0559915961 VEB_BOND
XS0609017917 RZD_BOND
XS0743596040 Sberbank_BOND
XS0764220017 RZD_BOND
XS0800817073 VEB_BOND
XS0805570354 Gazprom_BOND
XS0830192711 GazpromNeft_BOND
XS0841671000 Severstal_BOND
XS0861981180 Rosneft_BOND
XS0864383723 Novatek_BOND
XS0885736925 Gazprom_BOND
XS0893212398 VEB_BOND
XS0906949523 Gazprom_BOND
XS0919504562 Lukoil_BOND
XS0993162683 VEB_BOND
XS0997544860 GazpromNeft_BOND
XS1041815116 RZD_BOND
XS1298447019 NorNickel_BOND
XS1405775617 NLMK_BOND
XS1502188375 RZD_BOND
XS1514045886 Lukoil_BOND
XS1521039054 Gazprom_BOND
XS1567051443 Severstal_BOND
XS1574068844 RZD_BOND
XS1574787294 RZD_BOND
XS1577953174 NLMK_BOND
XS1585190389 Gazprom_BOND
XS1589324075 NorNickel_BOND
XS1592279522 Gazprom_BOND
XS1622146758 NorNickel_BOND
XS1691350455 RusHydro_BOND
XS1693971043 SIBUR_BOND
XS1721463500 Gazprom_BOND
XS1795409082 Gazprom_BOND
XS1843434959 MMK_BOND
XS1843435337 NLMK_BOND
XS1843437036 RZD_BOND
XS1843441731 Alrosa_BOND
XS1911645049 Gazprom_BOND
XS1912654677 RusHydro_BOND
XS1951084471 Gazprom_BOND
XS2010030919 Alrosa_BOND
XS2010044621 SIBUR_BOND
XS2046736919 Severstal_BOND
XS2069992258 NorNickel_BOND
XS2082937967 RusHydro_BOND
XS2124187571 Gazprom_BOND
XS2134628069 NorNickel_BOND
XS2159874002 Lukoil_BOND
XS2196334671 Gazprom_BOND
XS2199713384 SIBUR_BOND
XS2291819980 Gazprom_BOND
XS2315951041 EDB_BOND
YNDX Yandex_SHARE
RU000A0JVFD4 Bashneft_BOND
RU000A0JVEQ9 Bashneft_BOND
RU000A0JWGD0 Bashneft_BOND
RU000A0JWX04 Bashneft_BOND
RU000A0JTM44 Bashneft_BOND
RU000A0JTM51 Bashneft_BOND
RU000A0JX2X9 Bashneft_BOND
RU000A0JUML5 Bashneft_BOND
RU000A0JTZF1 DOMRF_BOND
RU000A0JV4R9 DOMRF_BOND
RU000A101SQ0 DOMRF_BOND
RU000A0JSQ58 FGC_UES_BOND
RU000A0JX090 FGC_UES_BOND
RU000A100LL8 Gazprom_BOND
XS2157526315 Gazprom_BOND
XS2301292400 Gazprom_BOND
RU000A0JUMH3 GPB_BOND
RU000A0JU7Y9 GPB_BOND
RU000A0JT6J5 GPB_BOND
RU000A0JUQ39 GPB_BOND
RU000A101DE8 LenEnergy_BOND
RU000A0ZZ1H2 OGK2_BOND
RU000A101WR0 OGK2_BOND
XS1599428726 FosAgro_BOND
XS1752568144 FosAgro_BOND
XS2099039542 FosAgro_BOND
XS1405766384 Polus_BOND
XS1533922933 Polus_BOND
XS1713474325 Polus_BOND
RU000A100XC2 Polus_BOND
RU000A101YB0 Rosseti_BOND
RU000A101DF5 LenEnergy_BOND
RU000A0JWJX2 MOESK_BOND
RU000A101MG4 Rosseti_BOND
RU000A0JXPN8 Rostelecom_BOND
RU000A0JWTN2 Rostelecom_BOND
XS1912655054 RusHydro_BOND
XS1843442465 RZD_BOND
RU000A0ZZRY2 RZD_BOND
RU000A0ZZXL7 RZD_BOND
RU000A0JWD57 RZD_BOND
RU000A0JWLU4 RZD_BOND
RU000A0JXJK7 RZD_BOND
RU000A101LS1 RZD_BOND
RU000A101H84 RZD_BOND
RU000A102RS6 Sberbank_BOND
RU000A102YH5 Sberbank_BOND
RU000A102YG7 Sberbank_BOND
RU000A1008L0 Severstal_BOND
RU000A101Q59 SIBUR_BOND
RU000A101Q42 SIBUR_BOND
RU000A1018K1 Tatneft_BOND
RU000A1022J5 VTB_BOND
RU000A1033Z8 Moscow_BOND
RU000A1030T7 Moscow_BOND
XS2325559396 Sovcomflot_BOND
XS1433454243 Sovcomflot_BOND
XS0831571434 EDB_BOND
RU000A1036S6 FGC_UES_BOND
XS1701384494 RZD_BOND

 