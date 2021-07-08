Moscow Exchange: Concentration Limits Per Issuer Change On Securities Market

CCP NCC is establishing new concentration limits per issuer on Securities market from July 9, 2021
- Concentration limits per issuer
|Issuer name
|Asset group
|Concentration limits per issuer RUB
|Aeroflot
|Aeroflot_SHARE
|900 000 000
|Alrosa
|Alrosa_SHARE
|1 300 000 000
|Gazprom
|Gazprom_BOND
|117 500 000 000
|RZD
|RZD_BOND
|85 500 000 000
|Severstal
|Severstal_SHARE
|1 500 000 000
|FGC_UES
|FGC_UES_SHARE
|200 000 000
|Gazprom
|Gazprom_SHARE
|7 100 000 000
|NorNickel
|NorNickel_SHARE
|7 600 000 000
|RusHydro
|RusHydro_SHARE
|350 000 000
|InterRAO
|InterRAO_SHARE
|750 000 000
|Lukoil
|Lukoil_SHARE
|5 400 000 000
|MMK
|MMK_SHARE
|1 100 000 000
|Magnit
|Magnit_SHARE
|1 500 000 000
|MOEX
|MOEX_SHARE
|1 000 000 000
|MTS
|MTS_SHARE
|900 000 000
|NLMK
|NLMK_SHARE
|1 350 000 000
|Novatek
|Novatek_SHARE
|1 200 000 000
|FosAgro
|FosAgro_SHARE
|250 000 000
|Polus
|Polus_SHARE
|1 700 000 000
|Polymetal
|Polymetal_SHARE
|2 100 000 000
|Rosneft
|Rosneft_SHARE
|2 500 000 000
|Rosseti
|Rosseti_SHARE
|200 000 000
|Rostelecom
|Rostelecom_SHARE
|160 000 000
|Moscow
|Moscow_BOND
|14 500 000 000
|DOMRF
|DOMRF_BOND
|21 500 000 000
|FGC_UES
|FGC_UES_BOND
|9 600 000 000
|VEB
|VEB_BOND
|32 500 000 000
|ROSBANK
|ROSBANK_BOND
|7 000 000 000
|EDB
|EDB_BOND
|10 600 000 000
|Rosneft
|Rosneft_BOND
|160 000 000 000
|Bashneft
|Bashneft_BOND
|10 500 000 000
|VTB
|VTB_BOND
|6 700 000 000
|RusHydro
|RusHydro_BOND
|7 700 000 000
|GazpromNeft
|GazpromNeft_BOND
|41 500 000 000
|Transneft
|Transneft_BOND
|19 400 000 000
|Sberbank
|Sberbank_BOND
|61 100 000 000
|Yamalo
|Yamalo_BOND
|600 000 000
|HMAO
|HMAO_BOND
|1 100 000 000
|MOESK
|MOESK_BOND
|3 800 000 000
|Rosseti
|Rosseti_BOND
|2 500 000 000
|Saint-Petersburg
|Saint-Petersburg_BOND
|8 500 000 000
|Severstal
|Severstal_BOND
|16 700 000 000
|NorNickel
|NorNickel_BOND
|30 000 000 000
|SOPF
|SOPF_BOND
|1 000 000 000
|Alrosa
|Alrosa_BOND
|10 000 000 000
|OGK2
|OGK2_BOND
|3 700 000 000
|Sberbank
|Sberbank_SHARE
|12 200 000 000
|Sberbank
|Sberbank_SHAREP
|1 500 000 000
|Surgutneftegaz
|Surgutneftegaz_SHARE
|900 000 000
|Surgutneftegaz
|Surgutneftegaz_SHAREP
|1 150 000 000
|Tatneft
|Tatneft_SHARE
|2 000 000 000
|Tatneft
|Tatneft_SHAREP
|350 000 000
|Transneft
|Transneft_SHAREP
|200 000 000
|VTB
|VTB_SHARE
|1 150 000 000
|Lukoil
|Lukoil_BOND
|33 000 000 000
|Novatek
|Novatek_BOND
|7 300 000 000
|NLMK
|NLMK_BOND
|9 000 000 000
|SIBUR
|SIBUR_BOND
|11 100 000 000
|MMK
|MMK_BOND
|3 700 000 000
|Yandex
|Yandex_SHARE
|4 100 000 000
|GPB
|GPB_BOND
|4 000 000 000
|LenEnergy
|LenEnergy_BOND
|1 000 000 000
|FosAgro
|FosAgro_BOND
|10 000 000 000
|Polus
|Polus_BOND
|14 800 000 000
|Rostelecom
|Rostelecom_BOND
|2 500 000 000
|Tatneft
|Tatneft_BOND
|1 500 000 000
|Sovcomflot
|Sovcomflot_BOND
|6 800 000 000
- Composition of assets groups
|Instrument
|Asset group
|AFLT
|Aeroflot_SHARE
|ALRS
|Alrosa_SHARE
|CH0346828400
|Gazprom_BOND
|CH0374882816
|Gazprom_BOND
|CH0379268748
|RZD_BOND
|CH0404311711
|Gazprom_BOND
|CH0419041618
|RZD_BOND
|CH0419041634
|RZD_BOND
|CHMF
|Severstal_SHARE
|FEES
|FGC_UES_SHARE
|GAZP
|Gazprom_SHARE
|GMKN
|NorNickel_SHARE
|HYDR
|RusHydro_SHARE
|IRAO
|InterRAO_SHARE
|LKOH
|Lukoil_SHARE
|MAGN
|MMK_SHARE
|MGNT
|Magnit_SHARE
|MOEX
|MOEX_SHARE
|MTSS
|MTS_SHARE
|NLMK
|NLMK_SHARE
|NVTK
|Novatek_SHARE
|PHOR
|FosAgro_SHARE
|PLZL
|Polus_SHARE
|POLY
|Polymetal_SHARE
|ROSN
|Rosneft_SHARE
|RSTI
|Rosseti_SHARE
|RTKM
|Rostelecom_SHARE
|RU000A0JNYN1
|Moscow_BOND
|RU000A0JQ7Z2
|RZD_BOND
|RU000A0JQAL8
|DOMRF_BOND
|RU000A0JQRD9
|RZD_BOND
|RU000A0JQXG0
|DOMRF_BOND
|RU000A0JR5F7
|DOMRF_BOND
|RU000A0JRDY3
|DOMRF_BOND
|RU000A0JRTN2
|VEB_BOND
|RU000A0JS4Z7
|VEB_BOND
|RU000A0JS6M0
|ROSBANK_BOND
|RU000A0JS934
|EDB_BOND
|RU000A0JSGV0
|RZD_BOND
|RU000A0JT403
|VEB_BOND
|RU000A0JT6B2
|VEB_BOND
|RU000A0JT7T2
|FGC_UES_BOND
|RU000A0JT940
|Rosneft_BOND
|RU000A0JT965
|Rosneft_BOND
|RU000A0JTDX1
|DOMRF_BOND
|RU000A0JTM28
|Bashneft_BOND
|RU000A0JTM36
|Bashneft_BOND
|RU000A0JTS06
|Rosneft_BOND
|RU000A0JTS22
|Rosneft_BOND
|RU000A0JTU85
|RZD_BOND
|RU000A0JTW83
|DOMRF_BOND
|RU000A0JU773
|VTB_BOND
|RU000A0JUAH8
|RZD_BOND
|RU000A0JUCR3
|Rosneft_BOND
|RU000A0JUCS1
|Rosneft_BOND
|RU000A0JUFU0
|Rosneft_BOND
|RU000A0JUFV8
|Rosneft_BOND
|RU000A0JUKX4
|DOMRF_BOND
|RU000A0JV1W5
|Rosneft_BOND
|RU000A0JV1X3
|Rosneft_BOND
|RU000A0JV1Y1
|Rosneft_BOND
|RU000A0JV201
|Rosneft_BOND
|RU000A0JV219
|Rosneft_BOND
|RU000A0JV227
|Rosneft_BOND
|RU000A0JV235
|Rosneft_BOND
|RU000A0JV243
|Rosneft_BOND
|RU000A0JV250
|Rosneft_BOND
|RU000A0JV268
|Rosneft_BOND
|RU000A0JV3Q3
|VTB_BOND
|RU000A0JVD25
|RusHydro_BOND
|RU000A0JVHF5
|Bashneft_BOND
|RU000A0JVNB2
|ROSBANK_BOND
|RU000A0JVW71
|RZD_BOND
|RU000A0JWC82
|RZD_BOND
|RU000A0JWH87
|Bashneft_BOND
|RU000A0JWHU2
|RZD_BOND
|RU000A0JWK41
|GazpromNeft_BOND
|RU000A0JWK90
|Transneft_BOND
|RU000A0JWMS6
|Transneft_BOND
|RU000A0JWNB0
|ROSBANK_BOND
|RU000A0JWPW1
|Transneft_BOND
|RU000A0JWRE5
|GazpromNeft_BOND
|RU000A0JWRF2
|GazpromNeft_BOND
|RU000A0JWS92
|Transneft_BOND
|RU000A0JWUE9
|Sberbank_BOND
|RU000A0JWVC1
|Transneft_BOND
|RU000A0JX0Z8
|Yamalo_BOND
|RU000A0JX132
|Rosneft_BOND
|RU000A0JX1S1
|RZD_BOND
|RU000A0JX215
|HMAO_BOND
|RU000A0JX2D1
|ROSBANK_BOND
|RU000A0JX2F6
|ROSBANK_BOND
|RU000A0JX2P5
|Bashneft_BOND
|RU000A0JX2Q3
|Bashneft_BOND
|RU000A0JX2R1
|DOMRF_BOND
|RU000A0JX355
|Rosneft_BOND
|RU000A0JX9X4
|Bashneft_BOND
|RU000A0JXC24
|Transneft_BOND
|RU000A0JXFS8
|Gazprom_BOND
|RU000A0JXFY6
|Gazprom_BOND
|RU000A0JXN05
|RZD_BOND
|RU000A0JXNF9
|GazpromNeft_BOND
|RU000A0JXPK4
|Transneft_BOND
|RU000A0JXQ44
|RZD_BOND
|RU000A0JXQK2
|Rosneft_BOND
|RU000A0JXR50
|MOESK_BOND
|RU000A0JXR84
|RZD_BOND
|RU000A0JXVM8
|Rosseti_BOND
|RU000A0JXXD3
|Rosneft_BOND
|RU000A0JXXE1
|Rosneft_BOND
|RU000A0JXYL4
|GazpromNeft_BOND
|RU000A0JXZB2
|RZD_BOND
|RU000A0ZYCP5
|Rosneft_BOND
|RU000A0ZYDD9
|Transneft_BOND
|RU000A0ZYDH0
|FGC_UES_BOND
|RU000A0ZYDS7
|GazpromNeft_BOND
|RU000A0ZYF20
|DOMRF_BOND
|RU000A0ZYF38
|DOMRF_BOND
|RU000A0ZYFM5
|DOMRF_BOND
|RU000A0ZYFN3
|DOMRF_BOND
|RU000A0ZYHX8
|Saint-Petersburg_BOND
|RU000A0ZYJ91
|FGC_UES_BOND
|RU000A0ZYJH7
|Rosneft_BOND
|RU000A0ZYJJ3
|Rosneft_BOND
|RU000A0ZYKJ1
|Saint-Petersburg_BOND
|RU000A0ZYKW4
|HMAO_BOND
|RU000A0ZYLC4
|GazpromNeft_BOND
|RU000A0ZYLG5
|Rosneft_BOND
|RU000A0ZYLQ4
|GazpromNeft_BOND
|RU000A0ZYLU6
|DOMRF_BOND
|RU000A0ZYQU5
|DOMRF_BOND
|RU000A0ZYT40
|Rosneft_BOND
|RU000A0ZYU05
|RZD_BOND
|RU000A0ZYUJ0
|Sberbank_BOND
|RU000A0ZYUS1
|Transneft_BOND
|RU000A0ZYUV5
|Gazprom_BOND
|RU000A0ZYUW3
|Gazprom_BOND
|RU000A0ZYUY9
|Gazprom_BOND
|RU000A0ZYV04
|Gazprom_BOND
|RU000A0ZYVU5
|Rosneft_BOND
|RU000A0ZYXV9
|GazpromNeft_BOND
|RU000A0ZZ117
|Sberbank_BOND
|RU000A0ZZ1N0
|DOMRF_BOND
|RU000A0ZZ349
|Transneft_BOND
|RU000A0ZZ4P9
|RZD_BOND
|RU000A0ZZ7C0
|DOMRF_BOND
|RU000A0ZZ9R4
|RZD_BOND
|RU000A0ZZBN9
|Sberbank_BOND
|RU000A0ZZDB0
|EDB_BOND
|RU000A0ZZE20
|Sberbank_BOND
|RU000A0ZZER4
|Gazprom_BOND
|RU000A0ZZES2
|Gazprom_BOND
|RU000A0ZZET0
|Gazprom_BOND
|RU000A0ZZGT5
|RZD_BOND
|RU000A0ZZH84
|VTB_BOND
|RU000A0ZZQN7
|FGC_UES_BOND
|RU000A0ZZWZ9
|Sberbank_BOND
|RU000A0ZZX19
|RZD_BOND
|RU000A0ZZXS2
|Sberbank_BOND
|RU000A100220
|ROSBANK_BOND
|RU000A1002C2
|RZD_BOND
|RU000A1004W6
|DOMRF_BOND
|RU000A1007Z2
|RZD_BOND
|RU000A1008D7
|RZD_BOND
|RU000A1008P1
|Rosneft_BOND
|RU000A1008W7
|Severstal_BOND
|RU000A1009L8
|RZD_BOND
|RU000A100AD8
|MOESK_BOND
|RU000A100ET6
|DOMRF_BOND
|RU000A100EX8
|Gazprom_BOND
|RU000A100HY9
|RZD_BOND
|RU000A100JC1
|EDB_BOND
|RU000A100JF4
|Transneft_BOND
|RU000A100K80
|Sberbank_BOND
|RU000A100KW7
|Sberbank_BOND
|RU000A100KX5
|Sberbank_BOND
|RU000A100KY3
|Rosneft_BOND
|RU000A100TH9
|ROSBANK_BOND
|RU000A100VB8
|Sberbank_BOND
|RU000A100VQ6
|NorNickel_BOND
|RU000A100YQ0
|Rosneft_BOND
|RU000A1010B7
|Transneft_BOND
|RU000A1010M4
|RZD_BOND
|RU000A101137
|GazpromNeft_BOND
|RU000A1012R9
|Sberbank_BOND
|RU000A101574
|EDB_BOND
|RU000A101590
|DOMRF_BOND
|RU000A1017J5
|GazpromNeft_BOND
|RU000A1018M7
|SOPF_BOND
|RU000A101C89
|Sberbank_BOND
|RU000A101CL5
|FGC_UES_BOND
|RU000A101FY1
|MOESK_BOND
|RU000A101GJ0
|GazpromNeft_BOND
|RU000A101L54
|EDB_BOND
|RU000A101LX1
|FGC_UES_BOND
|RU000A101M04
|RZD_BOND
|RU000A101PB8
|Alrosa_BOND
|RU000A101PC6
|Alrosa_BOND
|RU000A101PD4
|Alrosa_BOND
|RU000A101PF9
|Alrosa_BOND
|RU000A101PG7
|Alrosa_BOND
|RU000A101PK9
|EDB_BOND
|RU000A101QM3
|Gazprom_BOND
|RU000A101QN1
|Gazprom_BOND
|RU000A101QW2
|Sberbank_BOND
|RU000A101SF3
|Rosneft_BOND
|RU000A101XH9
|MOESK_BOND
|RU000A101YR6
|VTB_BOND
|RU000A1025U5
|Sberbank_BOND
|RU000A1028T1
|FGC_UES_BOND
|RU000A102A15
|Saint-Petersburg_BOND
|RU000A102CU4
|Sberbank_BOND
|RU000A102EE4
|Rosneft_BOND
|RU000A102EF1
|Rosneft_BOND
|RU000A102F28
|ROSBANK_BOND
|RU000A102FR3
|Sberbank_BOND
|RU000A102L95
|GazpromNeft_BOND
|RU000A102M94
|OGK2_BOND
|RU000A102QP4
|RZD_BOND
|RU000A102R40
|RZD_BOND
|RU000A1030S9
|Moscow_BOND
|SBER
|Sberbank_SHARE
|SBERP
|Sberbank_SHAREP
|SNGS
|Surgutneftegaz_SHARE
|SNGSP
|Surgutneftegaz_SHAREP
|TATN
|Tatneft_SHARE
|TATNP
|Tatneft_SHAREP
|TRNFP
|Transneft_SHAREP
|VTBR
|VTB_SHARE
|XS0191754729
|Gazprom_BOND
|XS0290580595
|Gazprom_BOND
|XS0304274599
|Lukoil_BOND
|XS0316524130
|Gazprom_BOND
|XS0559915961
|VEB_BOND
|XS0609017917
|RZD_BOND
|XS0743596040
|Sberbank_BOND
|XS0764220017
|RZD_BOND
|XS0800817073
|VEB_BOND
|XS0805570354
|Gazprom_BOND
|XS0830192711
|GazpromNeft_BOND
|XS0841671000
|Severstal_BOND
|XS0861981180
|Rosneft_BOND
|XS0864383723
|Novatek_BOND
|XS0885736925
|Gazprom_BOND
|XS0893212398
|VEB_BOND
|XS0906949523
|Gazprom_BOND
|XS0919504562
|Lukoil_BOND
|XS0993162683
|VEB_BOND
|XS0997544860
|GazpromNeft_BOND
|XS1041815116
|RZD_BOND
|XS1298447019
|NorNickel_BOND
|XS1405775617
|NLMK_BOND
|XS1502188375
|RZD_BOND
|XS1514045886
|Lukoil_BOND
|XS1521039054
|Gazprom_BOND
|XS1567051443
|Severstal_BOND
|XS1574068844
|RZD_BOND
|XS1574787294
|RZD_BOND
|XS1577953174
|NLMK_BOND
|XS1585190389
|Gazprom_BOND
|XS1589324075
|NorNickel_BOND
|XS1592279522
|Gazprom_BOND
|XS1622146758
|NorNickel_BOND
|XS1691350455
|RusHydro_BOND
|XS1693971043
|SIBUR_BOND
|XS1721463500
|Gazprom_BOND
|XS1795409082
|Gazprom_BOND
|XS1843434959
|MMK_BOND
|XS1843435337
|NLMK_BOND
|XS1843437036
|RZD_BOND
|XS1843441731
|Alrosa_BOND
|XS1911645049
|Gazprom_BOND
|XS1912654677
|RusHydro_BOND
|XS1951084471
|Gazprom_BOND
|XS2010030919
|Alrosa_BOND
|XS2010044621
|SIBUR_BOND
|XS2046736919
|Severstal_BOND
|XS2069992258
|NorNickel_BOND
|XS2082937967
|RusHydro_BOND
|XS2124187571
|Gazprom_BOND
|XS2134628069
|NorNickel_BOND
|XS2159874002
|Lukoil_BOND
|XS2196334671
|Gazprom_BOND
|XS2199713384
|SIBUR_BOND
|XS2291819980
|Gazprom_BOND
|XS2315951041
|EDB_BOND
|YNDX
|Yandex_SHARE
|RU000A0JVFD4
|Bashneft_BOND
|RU000A0JVEQ9
|Bashneft_BOND
|RU000A0JWGD0
|Bashneft_BOND
|RU000A0JWX04
|Bashneft_BOND
|RU000A0JTM44
|Bashneft_BOND
|RU000A0JTM51
|Bashneft_BOND
|RU000A0JX2X9
|Bashneft_BOND
|RU000A0JUML5
|Bashneft_BOND
|RU000A0JTZF1
|DOMRF_BOND
|RU000A0JV4R9
|DOMRF_BOND
|RU000A101SQ0
|DOMRF_BOND
|RU000A0JSQ58
|FGC_UES_BOND
|RU000A0JX090
|FGC_UES_BOND
|RU000A100LL8
|Gazprom_BOND
|XS2157526315
|Gazprom_BOND
|XS2301292400
|Gazprom_BOND
|RU000A0JUMH3
|GPB_BOND
|RU000A0JU7Y9
|GPB_BOND
|RU000A0JT6J5
|GPB_BOND
|RU000A0JUQ39
|GPB_BOND
|RU000A101DE8
|LenEnergy_BOND
|RU000A0ZZ1H2
|OGK2_BOND
|RU000A101WR0
|OGK2_BOND
|XS1599428726
|FosAgro_BOND
|XS1752568144
|FosAgro_BOND
|XS2099039542
|FosAgro_BOND
|XS1405766384
|Polus_BOND
|XS1533922933
|Polus_BOND
|XS1713474325
|Polus_BOND
|RU000A100XC2
|Polus_BOND
|RU000A101YB0
|Rosseti_BOND
|RU000A101DF5
|LenEnergy_BOND
|RU000A0JWJX2
|MOESK_BOND
|RU000A101MG4
|Rosseti_BOND
|RU000A0JXPN8
|Rostelecom_BOND
|RU000A0JWTN2
|Rostelecom_BOND
|XS1912655054
|RusHydro_BOND
|XS1843442465
|RZD_BOND
|RU000A0ZZRY2
|RZD_BOND
|RU000A0ZZXL7
|RZD_BOND
|RU000A0JWD57
|RZD_BOND
|RU000A0JWLU4
|RZD_BOND
|RU000A0JXJK7
|RZD_BOND
|RU000A101LS1
|RZD_BOND
|RU000A101H84
|RZD_BOND
|RU000A102RS6
|Sberbank_BOND
|RU000A102YH5
|Sberbank_BOND
|RU000A102YG7
|Sberbank_BOND
|RU000A1008L0
|Severstal_BOND
|RU000A101Q59
|SIBUR_BOND
|RU000A101Q42
|SIBUR_BOND
|RU000A1018K1
|Tatneft_BOND
|RU000A1022J5
|VTB_BOND
|RU000A1033Z8
|Moscow_BOND
|RU000A1030T7
|Moscow_BOND
|XS2325559396
|Sovcomflot_BOND
|XS1433454243
|Sovcomflot_BOND
|XS0831571434
|EDB_BOND
|RU000A1036S6
|FGC_UES_BOND
|XS1701384494
|RZD_BOND