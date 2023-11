The report summarizes banking conditions and the Federal Reserve’s supervisory and regulatory activities, in conjunction with semiannual testimony before Congress by the Vice Chair for Supervision.

2023

November:

Report: PDF

May:

Report: HTML | PDF

2022

November:

Report: HTML | PDF

May:

Report: HTML | PDF

2021

November:

Report: HTML | PDF

April:

Testimony: HTML | PDF

Report: HTML | PDF

2020

November:

Testimony: HTML | PDF

Report: HTML | PDF

May:

Testimony: HTML | PDF

Report: HTML | PDF

2019

November:

Testimony: HTML | PDF

Report: HTML | PDF

May:

Testimony: HTML | PDF

Report: HTML | PDF

2018

Testimony: HTML | PDF

Report: HTML | PDF