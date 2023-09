WHAT:Commissioner Kristin N. Johnson will participate in the DeFi Opportunities, Challenges, and Policy Implications session at the EuroFi: Financial Forum in Santiago de Compostela, SpainWHEN:





Wednesday, September 13, 2023

5:10 p.m. – 6:00 p.m. (CEST)

11:10 a.m. – 12:00 p.m. (EDT)

WHERE:

OCA Puerta del Camino Hotel

Calle Miguel Ferro Caaveiro,

s/n, Santiago de Compostela, La Coruna, 15707

Additional information: https://www.eurofi.net/events/