Borsa Istanbul: Constituents Of The BIST Dividend And BIST Dividend 25 Indices For The Period February 1, 2024 – April 30, 2024 Has Been Changed

Taking BIST Market Cap Weighted Stock Indices Methodolog into consideration, periodic review of BIST Dividend indices is completed. As results of the periodic review, constituent changes of BIST Dividend and BIST Dividend 25 indices, decided by Borsa Istanbul Management for the February 1, 2024 - April 30, 2024 period, are below.

CONSTITUENT CHANGES

FOR THE PERIOD FEBRUARY 1, 2024 – APRIL 30, 2024

BIST DIVIDEND INDEX

STOCKS TO BE INCLUDED STOCKS TO BE EXCLUDED 1 AKBNK AKBANK 1 BAKAB BAK AMBALAJ 2 ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 2 EGSER EGE SERAMIK 3 ARCLK ARCELIK 3 EREGL EREGLI DEMIR CELIK 4 DOAS DOGUS OTOMOTIV 4 ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 5 EGPRO EGE PROFIL 5 KARTN KARTONSAN 6 ENKAI ENKA INSAAT 6 OBASE OBASE BILGISAYAR 7 ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 7 OTKAR OTOKAR 8 GARAN GARANTI BANKASI 8 TATGD TAT GIDA 9 GENIL GEN ILAC 9 TLMAN TRABZON LIMAN 10 GENTS GENTAS 10 TTKOM TURK TELEKOM 11 GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12 ISATR IS BANKASI (A) 13 ISBTR IS BANKASI (B) 14 ISCTR IS BANKASI (C) 15 ISKPL ISIK PLASTIK 16 KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 17 KRVGD KERVAN GIDA 18 KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 19 LOGO LOGO YAZILIM 20 LUKSK LUKS KADIFE 21 MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 22 MAVI MAVI GIYIM 23 MERCN MERCAN KIMYA 24 NATEN NATUREL ENERJI 25 NTGAZ NATURELGAZ 26 PCILT PC ILETISIM MEDYA 27 SDTTR SDT UZAY VE SAVUNMA 28 TURSG TURKIYE SIGORTA 29 VAKKO VAKKO TEKSTIL 30 YKBNK YAPI VE KREDI BANK. 31 YKSLN YUKSELEN CELIK

BIST DIVIDEND 25 INDEX